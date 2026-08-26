Pizzaria de Salvador é eleita a segunda melhor do Brasil em ranking nacional

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Thais Borges
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15:58
Uma das pizzarias mais prestigiadas de Salvador na atualidade, a Forneria Alfredo’Ro acaba de conquistar a 2ª colocação no Top 100 Brazil 2026, ranking da Best Pizza World que reúne algumas das principais pizzarias do país. Com 944,40 pontos no Best Pizza Index, a casa baiana ficou atrás apenas da La Braceria Pizzaria, de São Paulo, que somou 955,20 pontos, e superou nomes consagrados da pizza brasileira, como Bráz Pizzaria, Padaria Carillo, Ferro e Farinha e Leggera Pizza Napoletana.
Com o resultado, a pizza produzida em Salvador figura entre as referências nacionais e amplia a projeção da gastronomia baiana em uma avaliação de alcance internacional. O ranking é elaborado pela Best Pizza World, plataforma independente dedicada à avaliação e valorização do universo da pizza. A classificação utiliza o Best Pizza Index, que considera fatores como qualidade dos produtos, técnica, consistência, satisfação dos clientes, experiência no restaurante, reputação, ambiente, custo-benefício, relevância internacional e outras verificações.
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional
A conquista da Forneria Alfredo’Ro é parte da trajetória do Grupo Alfredo’Ro, restaurante em Ondina que tem uma proposta que reúne receitas de tradição italiana, produção artesanal, ingredientes selecionados e atenção à experiência do cliente. Em 2023, a marca apresentou a Forneria como uma das novas frentes do grupo, inicialmente com uma operação voltada ao delivery de pizzas premium napolitanas.
Um dos diferenciais da pizzaria é a massa artesanal, produzida com farinha italiana 00 e fermentação natural de 48 horas, resultando em uma pizza de textura leve. A muçarela e a muçarela de búfala são fornecidas pela Almeida Prado, enquanto a calabresa e o pepperoni utilizados pela casa vêm da Premium Cinque, de São Paulo. O cardápio reúne mais de 20 sabores, entre receitas tradicionais e criações autorais, como a Alfredo’Ro Della Nonna, com muçarela de búfala, presunto de Parma, rúcula, tomate-cereja e Parmigiano Reggiano. Também estão entre os destaques as pizzas Pepperoni Speciali, Carbonara e Caprese Speciali.
A expansão da Forneria acompanhou o crescimento do Grupo Alfredo’Ro. Em novembro de 2025, a marca inaugurou no Salvador Shopping a primeira unidade do Alfredo’Ro Trattoria & Forneria, reunindo a cozinha italiana tradicional do restaurante e a proposta de pizzas napolitanas de longa fermentação desenvolvida pela Forneria. Em 2026, o restaurante de Ondina também passou por uma nova fase, após uma reforma que preservou a identidade tradicional da marca e incorporou mudanças na arquitetura, ambientação e experiência gastronômica.
Agora, três anos após o lançamento da Forneria, o reconhecimento no Top 100 Brazil 2026 posiciona a marca entre as principais pizzarias do país e representa a evolução de um projeto que nasceu dentro de um restaurante italiano tradicional de Salvador e passou a ocupar espaço próprio no competitivo mercado brasileiro de pizza napolitana.