GASTRONOMIA

Pizzaria de Salvador é eleita a segunda melhor do Brasil em ranking nacional

Forneria Alfredo’Ro ficou com 944,40 pontos no Best Pizza Index, atrás apenas de uma pizzaria de São Paulo

Thais Borges

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15:58

Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional Crédito: Divulgação

Uma das pizzarias mais prestigiadas de Salvador na atualidade, a Forneria Alfredo’Ro acaba de conquistar a 2ª colocação no Top 100 Brazil 2026, ranking da Best Pizza World que reúne algumas das principais pizzarias do país. Com 944,40 pontos no Best Pizza Index, a casa baiana ficou atrás apenas da La Braceria Pizzaria, de São Paulo, que somou 955,20 pontos, e superou nomes consagrados da pizza brasileira, como Bráz Pizzaria, Padaria Carillo, Ferro e Farinha e Leggera Pizza Napoletana.

Com o resultado, a pizza produzida em Salvador figura entre as referências nacionais e amplia a projeção da gastronomia baiana em uma avaliação de alcance internacional. O ranking é elaborado pela Best Pizza World, plataforma independente dedicada à avaliação e valorização do universo da pizza. A classificação utiliza o Best Pizza Index, que considera fatores como qualidade dos produtos, técnica, consistência, satisfação dos clientes, experiência no restaurante, reputação, ambiente, custo-benefício, relevância internacional e outras verificações.

Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional 1 de 11

A conquista da Forneria Alfredo’Ro é parte da trajetória do Grupo Alfredo’Ro, restaurante em Ondina que tem uma proposta que reúne receitas de tradição italiana, produção artesanal, ingredientes selecionados e atenção à experiência do cliente. Em 2023, a marca apresentou a Forneria como uma das novas frentes do grupo, inicialmente com uma operação voltada ao delivery de pizzas premium napolitanas.

Um dos diferenciais da pizzaria é a massa artesanal, produzida com farinha italiana 00 e fermentação natural de 48 horas, resultando em uma pizza de textura leve. A muçarela e a muçarela de búfala são fornecidas pela Almeida Prado, enquanto a calabresa e o pepperoni utilizados pela casa vêm da Premium Cinque, de São Paulo. O cardápio reúne mais de 20 sabores, entre receitas tradicionais e criações autorais, como a Alfredo’Ro Della Nonna, com muçarela de búfala, presunto de Parma, rúcula, tomate-cereja e Parmigiano Reggiano. Também estão entre os destaques as pizzas Pepperoni Speciali, Carbonara e Caprese Speciali.

A expansão da Forneria acompanhou o crescimento do Grupo Alfredo’Ro. Em novembro de 2025, a marca inaugurou no Salvador Shopping a primeira unidade do Alfredo’Ro Trattoria & Forneria, reunindo a cozinha italiana tradicional do restaurante e a proposta de pizzas napolitanas de longa fermentação desenvolvida pela Forneria. Em 2026, o restaurante de Ondina também passou por uma nova fase, após uma reforma que preservou a identidade tradicional da marca e incorporou mudanças na arquitetura, ambientação e experiência gastronômica.