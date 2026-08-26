Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pizzaria de Salvador é eleita a segunda melhor do Brasil em ranking nacional

Forneria Alfredo’Ro ficou com 944,40 pontos no Best Pizza Index, atrás apenas de uma pizzaria de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 15:58

Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional Crédito: Divulgação

Uma das pizzarias mais prestigiadas de Salvador na atualidade, a Forneria Alfredo’Ro acaba de conquistar a 2ª colocação no Top 100 Brazil 2026, ranking da Best Pizza World que reúne algumas das principais pizzarias do país. Com 944,40 pontos no Best Pizza Index, a casa baiana ficou atrás apenas da La Braceria Pizzaria, de São Paulo, que somou 955,20 pontos, e superou nomes consagrados da pizza brasileira, como Bráz Pizzaria, Padaria Carillo, Ferro e Farinha e Leggera Pizza Napoletana.

Com o resultado, a pizza produzida em Salvador figura entre as referências nacionais e amplia a projeção da gastronomia baiana em uma avaliação de alcance internacional. O ranking é elaborado pela Best Pizza World, plataforma independente dedicada à avaliação e valorização do universo da pizza. A classificação utiliza o Best Pizza Index, que considera fatores como qualidade dos produtos, técnica, consistência, satisfação dos clientes, experiência no restaurante, reputação, ambiente, custo-benefício, relevância internacional e outras verificações.

Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional

Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação
1 de 11
Forneria Alfredo’Ro é eleita a segunda melhor pizzaria do Brasil em ranking nacional por Divulgação

A conquista da Forneria Alfredo’Ro é parte da trajetória do Grupo Alfredo’Ro, restaurante em Ondina que tem uma proposta que reúne receitas de tradição italiana, produção artesanal, ingredientes selecionados e atenção à experiência do cliente. Em 2023, a marca apresentou a Forneria como uma das novas frentes do grupo, inicialmente com uma operação voltada ao delivery de pizzas premium napolitanas.

Um dos diferenciais da pizzaria é a massa artesanal, produzida com farinha italiana 00 e fermentação natural de 48 horas, resultando em uma pizza de textura leve. A muçarela e a muçarela de búfala são fornecidas pela Almeida Prado, enquanto a calabresa e o pepperoni utilizados pela casa vêm da Premium Cinque, de São Paulo. O cardápio reúne mais de 20 sabores, entre receitas tradicionais e criações autorais, como a Alfredo’Ro Della Nonna, com muçarela de búfala, presunto de Parma, rúcula, tomate-cereja e Parmigiano Reggiano. Também estão entre os destaques as pizzas Pepperoni Speciali, Carbonara e Caprese Speciali.

A expansão da Forneria acompanhou o crescimento do Grupo Alfredo’Ro. Em novembro de 2025, a marca inaugurou no Salvador Shopping a primeira unidade do Alfredo’Ro Trattoria & Forneria, reunindo a cozinha italiana tradicional do restaurante e a proposta de pizzas napolitanas de longa fermentação desenvolvida pela Forneria. Em 2026, o restaurante de Ondina também passou por uma nova fase, após uma reforma que preservou a identidade tradicional da marca e incorporou mudanças na arquitetura, ambientação e experiência gastronômica.

Agora, três anos após o lançamento da Forneria, o reconhecimento no Top 100 Brazil 2026 posiciona a marca entre as principais pizzarias do país e representa a evolução de um projeto que nasceu dentro de um restaurante italiano tradicional de Salvador e passou a ocupar espaço próprio no competitivo mercado brasileiro de pizza napolitana.

Mais recentes

Imagem - Dois homens são presos por crimes contra crianças durante operação policial na Bahia

Dois homens são presos por crimes contra crianças durante operação policial na Bahia
Imagem - Formigamento, alteração na visão e fadiga podem ser sinais de esclerose múltipla; veja quando investigar

Formigamento, alteração na visão e fadiga podem ser sinais de esclerose múltipla; veja quando investigar
Imagem - Prisão de ventre afeta um em cada cinco adultos e idosos; exame pode ajudar a entender o intestino

Prisão de ventre afeta um em cada cinco adultos e idosos; exame pode ajudar a entender o intestino