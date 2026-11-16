JUSTIÇA

PM acusado de matar esposa a tiros em Salvador tem audiência adiada após pedido de avaliação de insanidade mental

Audiência de julgamento e instrução foi remarcada para fevereiro de 2027

Elaine Sanoli

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 22:17

Cabo Celeste e o marido Hermano Crédito: REprodução

O cabo da Polícia Militar João Marcelo Araújo Hermano, acusado de matar a tiros a esposa, a também cabo da PM Celeste Martins Oliveira do Nascimento, teve a audiência de instrução e julgamento adiada. A sessão estava marcada para esta terça-feira (17), mas foi remarcada para fevereiro de 2027.

Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a defesa de João Marcelo solicitou a instauração de um incidente de insanidade mental, procedimento que pode interferir no andamento do processo. Diante disso, o juiz Paulo Sérgio Barbosa de Oliveira decidiu adiar a audiência para o dia 15 de fevereiro de 2027, às 9h45.

PM é suspeito de matar mulher, que também era policial 1 de 6

Os advogados do acusado também argumentaram que ainda faltavam provas importantes para esclarecer as circunstâncias do crime, o que poderia comprometer o direito da defesa de questionar testemunhas, inclusive as de acusação, com base em todos os elementos disponíveis. A justificativa, no entanto, não foi aceita pelo magistrado, que considerou que a ausência de alguns documentos não impediria o início da fase de produção de provas e depoimentos.

Apesar disso, a sessão foi adiada em razão do pedido de instauração do incidente de insanidade mental, que tem como objetivo avaliar a condição mental do acusado e sua capacidade de compreender seus atos no momento do crime. A Justiça ainda deverá decidir sobre a abertura do procedimento.

Relembre o caso

A policial militar Celeste Martins Oliveira do Nascimento foi morta com um tiro na cabeça dentro do apartamento onde morava com João Marcelo, no Edifício Mirabeau Sampaio, no bairro do Barbalho, em Salvador. O crime aconteceu na tarde de 3 de julho de 2026.

A vítima era lotada na estrutura da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), onde desempenhava suas funções. Ela e o marido, o cabo Hermano, atuavam na área de inteligência da Polícia Militar da Bahia.

Segundo a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), recebida pela Justiça, o acusado teria queimado o celular da vítima após o crime e colocado o aparelho dentro de um saco plástico com água.