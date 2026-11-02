POLÍCIA

PM apreende três carros durante fiscalização contra paredões em Salvador

Ações ocorreram na Fazenda Grande do Retiro, no IAPI e no Queimadinho

Wendel de Novais

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 12:11

PM apreendeu paredões durantes fiscalização Crédito: Divulgação

Três veículos foram removidos para o pátio da Transalvador durante ações da Operação Paredão realizadas pela Polícia Militar em Salvador, neste domingo (1º). As fiscalizações ocorreram nos bairros da Fazenda Grande do Retiro, IAPI e Queimadinho, com o objetivo de combater a poluição sonora e infrações que comprometem a circulação de veículos.

No final de linha da Fazenda Grande do Retiro, dois carros foram autuados e apreendidos por utilizar equipamentos sonoros em desacordo com a legislação. Já na localidade do Brongo, no IAPI, outro veículo foi removido tanto pelo uso de som abusivo quanto por obstruir a circulação viária.

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As equipes também realizaram abordagens preventivas e orientaram condutores no Beco do Cirilo, no Queimadinho. Segundo a Polícia Militar, a fiscalização no local permitiu dispersar aglomerações e reforçar o ordenamento da região.