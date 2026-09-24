SALVADOR

PM da reserva de 103 anos é condenado a quatro anos de prisão por morte de homem durante briga de casal

Sentença será cumprida em regime semiaberto, em prisão domiciliar humanitária, devido à idade do réu

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:14

Emiliano Melo dos Santos seguiu casal Crédito: Reproduçao

O policial militar da reserva Emiliano Melo dos Santos, de 103 anos, foi condenado a quatro anos, 10 meses e 19 dias de prisão pela morte de Welton Lopes Costa, de 34 anos, em Salvador. O caso foi julgado pelo Tribunal do Júri nesta quinta-feira (24).

Segundo o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a sentença será cumprida em regime semiaberto, em prisão domiciliar humanitária, devido à idade do réu. A tese de legítima defesa apresentada pela defesa foi rejeitada.

Ao todo, oito testemunhas foram ouvidas, sendo cinco de defesa e três de acusação. O réu também foi interrogado e, em seguida, ocorreu o debate entre acusação e defesa. A sessão foi presidida pelo juiz Vilebaldo José de Freitas Pereira.

O crime ocorreu em 22 de agosto de 2021. Segundo o Tribunal, Emiliano, aos 98 anos à época, viu o casal discutindo perto de sua casa, no bairro Dois de Julho, se envolveu na situação, baleou o homem e feriu a companheira da vítima, que foi atingida na perna.

Em depoimento à Justiça, a companheira afirmou que estava próxima de Welton quando ouviu três tiros. Segundo ela, o primeiro disparo a atingiu, enquanto os outros dois foram efetuados quando Welton teria se dirigido na direção de Emiliano. A mulher também declarou que não viu Welton agredir o policial.

Outra testemunha apresentou relato semelhante. De acordo com o depoimento, Welton estava acompanhado do filho e teria pedido que Emiliano não interferisse em uma conversa entre o casal. A testemunha afirmou que não viu nenhuma agressão por parte de Welton e disse que o policial sacou a arma e efetuou os disparos.