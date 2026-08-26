CRIME

PM é preso por tentar matar policial civil na Avenida 29 de Março, em Salvador

Ataque ocorreu em julho de 2025 e, na época, foi tratado como tentativa de assalto

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 12:42

Crime aconteceu na Avenida 29 de Março Crédito: Reprodução

Um policial militar da reserva, de 56 anos, foi preso nesta quarta-feira (26), em Salvador, suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de um policial civil ocorrida em julho de 2025. O investigado foi encontrado no bairro Fazenda Grande do Retiro durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

O ataque aconteceu em 13 de julho do ano passado, na Avenida 29 de Março. Na ocasião, o policial civil Marco Antonio Paiva Martins trafegava de carro quando outro veículo se aproximou e os ocupantes efetuaram disparos. Ele foi atingido de raspão no rosto e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), sem risco de morte.

Marco Antonio Paiva Martins Crédito: Reprodução

Inicialmente, o caso foi investigado como uma tentativa de assalto. A apuração posterior apontou o policial militar da reserva como suspeito de ter efetuado os disparos que atingiram a vítima, mas a Polícia Civil não divulgou detalhes da circunstância do crime. O nome do PM preso também não foi informado.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os agentes apreenderam com o investigado uma pistola Ruger calibre .40. Ele também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo, com base no Estatuto do Desarmamento.

O suspeito e a arma foram encaminhados para uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A Polícia Civil ainda investiga a motivação do ataque e as demais circunstâncias do crime.