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PM é preso por tentar matar policial civil na Avenida 29 de Março, em Salvador

Ataque ocorreu em julho de 2025 e, na época, foi tratado como tentativa de assalto

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 12:42

Crime aconteceu na Avenida 29 de Março
Crime aconteceu na Avenida 29 de Março Crédito: Reprodução

Um policial militar da reserva, de 56 anos, foi preso nesta quarta-feira (26), em Salvador, suspeito de envolvimento na tentativa de homicídio de um policial civil ocorrida em julho de 2025. O investigado foi encontrado no bairro Fazenda Grande do Retiro durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva.

O ataque aconteceu em 13 de julho do ano passado, na Avenida 29 de Março. Na ocasião, o policial civil Marco Antonio Paiva Martins trafegava de carro quando outro veículo se aproximou e os ocupantes efetuaram disparos. Ele foi atingido de raspão no rosto e levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), sem risco de morte.

Marco Antonio Paiva Martins
Marco Antonio Paiva Martins Crédito: Reprodução

Inicialmente, o caso foi investigado como uma tentativa de assalto. A apuração posterior apontou o policial militar da reserva como suspeito de ter efetuado os disparos que atingiram a vítima, mas a Polícia Civil não divulgou detalhes da circunstância do crime. O nome do PM preso também não foi informado.

Durante o cumprimento do mandado de prisão, os agentes apreenderam com o investigado uma pistola Ruger calibre .40. Ele também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo, com base no Estatuto do Desarmamento.

O suspeito e a arma foram encaminhados para uma unidade policial, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A Polícia Civil ainda investiga a motivação do ataque e as demais circunstâncias do crime.

A prisão foi realizada pela 2ª Delegacia de Homicídios (2ª DH/Central), como parte da Operação Malhas da Lei, com apoio da Coordenação de Operações e Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (COI/DHPP).

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