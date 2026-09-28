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PM está entre alvos de operação que investiga tortura na sede da Bamor em Salvador

Ação do MP-BA e forças de segurança investiga denúncias de violência contra integrantes e outros crimes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:59

Operação mira cúpula da Bamor
Operação mira cúpula da Bamor Crédito: Reprodução

Um policial militar está entre os alvos de uma operação que investiga denúncias de tortura e outros crimes relacionados à torcida organizada Bamor, em Salvador. A ação foi deflagrada nesta segunda-feira (28) e também mira integrantes da cúpula do grupo.

A investigação apura a participação de membros da torcida em episódios de violência ocorridos na sede da Bamor. Entre os fatos investigados está uma denúncia de tortura registrada em julho. A apuração também busca esclarecer a eventual relação dos envolvidos com outros crimes.

Operação mira cúpula da Bamor

Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução
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Operação mira cúpula da Bamor por Reprodução

Equipes do Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), participam da operação. Policiais cumprem as medidas determinadas pela Justiça e realizam diligências relacionadas aos alvos.

Segundo as investigações, a sede da torcida teria sido utilizada em episódios de violência contra pessoas submetidas a agressões e outras formas de constrangimento. Ferramentas e outros objetos também são analisados como possíveis elementos relacionados aos crimes investigados.

A presença de um policial militar entre os alvos amplia o alcance da apuração, que envolve integrantes da torcida organizada e pessoas que podem ter vínculos externos ao grupo. A investigação ainda deverá esclarecer a conduta individual de cada alvo e eventual participação nos fatos.

A operação ocorre enquanto o MP-BA reúne elementos sobre a dinâmica dos episódios e a possível existência de outras práticas criminosas relacionadas à Bamor. Os investigados ainda não foram condenados e as circunstâncias de cada caso serão analisadas ao longo do procedimento.

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Policial Militar Integrantes da Bamor

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