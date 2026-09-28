PM está entre alvos de operação que investiga tortura na sede da Bamor em Salvador

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Wendel de Novais
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 08:59
Um policial militar está entre os alvos de uma operação que investiga denúncias de tortura e outros crimes relacionados à torcida organizada Bamor, em Salvador. A ação foi deflagrada nesta segunda-feira (28) e também mira integrantes da cúpula do grupo.
A investigação apura a participação de membros da torcida em episódios de violência ocorridos na sede da Bamor. Entre os fatos investigados está uma denúncia de tortura registrada em julho. A apuração também busca esclarecer a eventual relação dos envolvidos com outros crimes.
Operação mira cúpula da Bamor
Equipes do Ministério Público da Bahia (MP-BA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), participam da operação. Policiais cumprem as medidas determinadas pela Justiça e realizam diligências relacionadas aos alvos.
Segundo as investigações, a sede da torcida teria sido utilizada em episódios de violência contra pessoas submetidas a agressões e outras formas de constrangimento. Ferramentas e outros objetos também são analisados como possíveis elementos relacionados aos crimes investigados.
A presença de um policial militar entre os alvos amplia o alcance da apuração, que envolve integrantes da torcida organizada e pessoas que podem ter vínculos externos ao grupo. A investigação ainda deverá esclarecer a conduta individual de cada alvo e eventual participação nos fatos.
A operação ocorre enquanto o MP-BA reúne elementos sobre a dinâmica dos episódios e a possível existência de outras práticas criminosas relacionadas à Bamor. Os investigados ainda não foram condenados e as circunstâncias de cada caso serão analisadas ao longo do procedimento.