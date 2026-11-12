TIROTEIO

PM interrompe ‘tribunal do crime’, troca tiros com grupo armado e resgata refém em Salvador

Um dos suspeitos foi localizado e encaminhado ao hospital após deslocar ombro direito durante a fuga

Esther Morais

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 07:34

Polícia Militar Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Um homem foi resgatado pela Polícia Militar após ser mantido refém por um grupo armado durante um suposto “tribunal do crime”, na noite de quarta-feira (11), no bairro de Cajazeiras II, em Salvador. Segundo a PM, cerca de dez suspeitos estariam envolvidos na ação.

A ocorrência foi atendida por equipes do 22º Batalhão da Polícia Militar (BPM), durante a Operação Cajazeiras em Paz. Os policiais foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicações (Cicom) para verificar a denúncia e localizar a vítima.

Ao chegarem ao endereço indicado, os militares foram recebidos a tiros. Houve revide, e, durante as buscas, o homem mantido refém foi encontrado. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Eládio Lasserre para atendimento médico.

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Após o resgate, os policiais receberam informações de que um dos suspeitos de atirar contra a equipe havia se escondido em um estabelecimento comercial nas proximidades. O homem foi localizado com uma mochila que continha três caixas de munições calibre .40 e um celular.

De acordo com a PM, o suspeito também foi levado ao Hospital Estadual Eládio Lasserre após sofrer um deslocamento no ombro direito durante a fuga.