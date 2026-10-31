HOMENAGEM PÓSTUMA

PM é promovido a 1º sargento oito meses após ser morto em serviço no Nordeste de Amaralina

Glauber Rosa Santos foi baleado durante uma ocorrência em fevereiro e não resistiu

Carol Neves

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 13:14

Glauber Rosa Santos Crédito: Reprodução

O cabo da Polícia Militar da Bahia Glauber Rosa Santos, morto durante uma ocorrência no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, foi promovido à graduação de 1º sargento após a morte. Segundo a corporação, o ato foi publicado no Boletim Geral Ostensivo de 22 de outubro, com efeitos retroativos a 3 de fevereiro de 2026, data em que o policial morreu.

Em nota, a PM afirmou que a promoção post mortem reconhece a dedicação do militar e o sacrifício no cumprimento do dever. “É um gesto de respeito à sua trajetória e à memória que permanece entre seus familiares, amigos e irmãos de farda”, declarou a instituição.

Glauber tinha 42 anos e foi atingido na cabeça durante uma ação policial na madrugada de 3 de fevereiro, no Vale das Pedrinhas, que integra o complexo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde passou por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

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Natural de Senhor do Bonfim, no norte da Bahia, o policial ingressou na corporação em 2009 e era lotado no 30º Batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento na região do Nordeste de Amaralina. Ele deixou esposa e dois filhos.

Após o crime, a Polícia Civil anunciou diligências para identificar os responsáveis pelo ataque. A apuração ficou a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com apoio de departamentos operacionais e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

Em abril, policiais prenderam Fábio de Souza Costa, conhecido como “Xande”, “Anjo” ou “Binho”, investigado por suspeita de participação na morte de Glauber. Ele foi localizado enquanto recebia atendimento em uma clínica no bairro do Canela, em Salvador, onde teria apresentado nome falso. Na ocasião, foi cumprido um mandado de prisão que já estava em aberto contra ele.