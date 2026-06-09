SALVADOR

PM resgata reféns e prende suspeitos armados após invasão de casa na Engomadeira

Dupla tentou escapar de abordagem policial, invadiu residência e manteve moradores sob ameaça

Esther Morais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 08:26

Policiais militares apoiam equipes Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Dois moradores foram resgatados pela Polícia Militar após serem feitos reféns por suspeitos armados na tarde desta segunda-feira (8), no bairro da Engomadeira, em Salvador.

De acordo com a PM, equipes da 23ª CIPM realizavam patrulhamento na Rua São Tomé quando identificaram dois homens suspeitos de tráfico de drogas. Um deles estava armado. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos fugiram em direção à Travessa José Sampaio.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

Durante a tentativa de escapar, a dupla invadiu uma residência e manteve dois moradores como reféns. As equipes iniciaram o protocolo de gerenciamento de crise e passaram a negociar com os suspeitos, enquanto equipes especializadas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) eram acionadas para a ocorrência.

Segundo a corporação, os homens se renderam ainda durante as negociações preliminares, antes da chegada da equipe especializada, e libertaram as vítimas sem ferimentos.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre .40, sete carregadores, 84 munições, 92 porções de crack, 42 pinos de cocaína, 29 porções de haxixe, dois celulares e dinheiro em espécie.