OPERAÇÃO OLHOS FECHADOS

PM retira câmeras instaladas ilegalmente em vasos de planta em Salvador

Ação ocorreu nesta terça-feira (18), na Avenida Suburbana

Millena Marques

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 16:31

Operação Olhos Fechados Crédito: Divulgação/SSP

A Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Militar retiraram câmeras instaladas ilegalmente em vasos de planta na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), em Salvador, na tarde desta terça-feira (18), durante a Operação Olhos Fechados.

Segundo a SSP, integrantes de uma facção tentaram “camuflar” o equipamento, mas os policiais conseguiram desmontar o aparato ilegal. Duas câmeras foram identificadas e retiradas.

Imagens registradas por um integrante de uma facção mostra o criminoso acompanhando as imagens da Avenida Suburbana, verificando a possível passagem de viaturas.

“Com a intensificação das ações de inteligência, os faccionados estão buscando outras formas para instalação ilegal das câmeras. Parabenizo toda a equipe do Comando de Policiamento Regional (CPR) BTS pelos flagrantes em quatro bairros, nas últimas 24h”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.