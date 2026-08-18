SISTEMA DE MONITORAMENTO

PM retira sete câmeras instaladas ilegalmente por criminosos em bairros de Salvador

Equipamentos foram encontrados em Plataforma, Garcia e 2 de Julho

Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 12:19

Câmeras foram removidas Crédito: Divulgação/SSP

A Polícia Militar retirou mais sete câmeras instaladas de forma irregular e utilizadas por criminosos em Salvador. Os equipamentos foram encontrados durante a Operação Olhos Fechados, realizada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) em conjunto com a corporação.

As ações foram conduzidas por equipes do Comando de Policiamento Regional Baía de Todos os Santos (CPR-BTS), que localizaram os dispositivos nos bairros de Plataforma, Garcia e 2 de Julho.

Badidos usam câmeras para monitorar movimento 1 de 4

Com as novas apreensões, chega a 95 o número de câmeras ilegais retiradas por equipes do CPR-BTS na capital baiana somente em 2026.

Segundo o comandante do CPR-BTS, coronel Leão, a atuação faz parte da estratégia de policiamento orientado pela inteligência adotada pela SSP.