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PM retira sete câmeras instaladas ilegalmente por criminosos em bairros de Salvador

Equipamentos foram encontrados em Plataforma, Garcia e 2 de Julho

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 12:19

Câmeras foram removidas
Câmeras foram removidas Crédito: Divulgação/SSP

A Polícia Militar retirou mais sete câmeras instaladas de forma irregular e utilizadas por criminosos em Salvador. Os equipamentos foram encontrados durante a Operação Olhos Fechados, realizada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) em conjunto com a corporação.

As ações foram conduzidas por equipes do Comando de Policiamento Regional Baía de Todos os Santos (CPR-BTS), que localizaram os dispositivos nos bairros de Plataforma, Garcia e 2 de Julho.

Badidos usam câmeras para monitorar movimento

Câmeras foram removidas por Divulgação/SSP
Câmeras foram removidas por Divulgação/SSP
Câmeras foram removidas por Divulgação/SSP
Câmeras foram removidas por Divulgação/SSP
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Câmeras foram removidas por Divulgação/SSP

Com as novas apreensões, chega a 95 o número de câmeras ilegais retiradas por equipes do CPR-BTS na capital baiana somente em 2026.

Segundo o comandante do CPR-BTS, coronel Leão, a atuação faz parte da estratégia de policiamento orientado pela inteligência adotada pela SSP.

“A PM, seguindo a doutrina da SSP do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI), intensificou as ações contra as facções. Não permitiremos que criminosos montem qualquer tipo de equipamento no nosso estado”, afirmou.

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