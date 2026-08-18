PM retira sete câmeras instaladas ilegalmente por criminosos em bairros de Salvador

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Carol Neves
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 12:19
A Polícia Militar retirou mais sete câmeras instaladas de forma irregular e utilizadas por criminosos em Salvador. Os equipamentos foram encontrados durante a Operação Olhos Fechados, realizada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) em conjunto com a corporação.
As ações foram conduzidas por equipes do Comando de Policiamento Regional Baía de Todos os Santos (CPR-BTS), que localizaram os dispositivos nos bairros de Plataforma, Garcia e 2 de Julho.
Badidos usam câmeras para monitorar movimento
Com as novas apreensões, chega a 95 o número de câmeras ilegais retiradas por equipes do CPR-BTS na capital baiana somente em 2026.
Segundo o comandante do CPR-BTS, coronel Leão, a atuação faz parte da estratégia de policiamento orientado pela inteligência adotada pela SSP.
“A PM, seguindo a doutrina da SSP do Policiamento Orientado pela Inteligência (POI), intensificou as ações contra as facções. Não permitiremos que criminosos montem qualquer tipo de equipamento no nosso estado”, afirmou.