SALVADOR

PM suspeita de matar Léo Lanches tem liberdade concedida pela Justiça

Soldado foi presa temporariamente em agosto

Esther Morais

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 12:54

Leo Lanches Crédito: Reprodução

A soldado da Polícia Militar da Bahia Valdilene Nonato Santos França, investigada pela morte do comerciante Leonardo Gil Lima, conhecido como Léo Lanches, teve a liberdade concedida por decisão judicial no dia 2 de outubro. A informação foi confirmada pela Polícia Militar nesta segunda-feira (12).

O comerciante, de 33 anos, foi baleado na cabeça durante uma ação policial na localidade de Lessa Ribeiro, no bairro de São Cristóvão, em Salvador, no dia 23 de julho. Ele morreu menos de uma semana depois de inaugurar a própria lanchonete.

Léo Lanches morreu após ser atingido por bala perdida 1 de 14

A policial foi presa temporariamente em 4 de agosto, durante uma ação integrada das polícias Civil e Militar, no bairro da Pituba, em Salvador. A investigação ficou a cargo da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico), com apoio da Agência de Inteligência do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a Polícia Civil, o laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica (DPT) identificou a arma de onde partiu o disparo que atingiu o comerciante. Durante as apurações, testemunhas foram ouvidas, imagens de câmeras corporais foram analisadas e perícias complementares foram solicitadas.

Na época da ocorrência, a Polícia Militar informou que equipes da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram recebidas a tiros por suspeitos e reagiram. Após a troca de tiros, Leonardo foi encontrado ferido e socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu.

Moradores contestaram a versão da corporação e afirmaram que não houve confronto, além de relatarem que o comerciante não tinha envolvimento com a criminalidade.

A morte provocou protestos em São Cristóvão. Na noite do ocorrido, moradores incendiaram um ônibus e bloquearam vias. No dia seguinte, o transporte coletivo chegou a ser suspenso no bairro.