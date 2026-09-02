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PM suspeito de atirar em entregador durante briga de trânsito é preso em Salvador

Vítima, de 27 anos, segue internada no HGE e deve passar por avaliação para uma segunda cirurgia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:57

PM foi preso após atirar em entregador
PM foi preso após atirar em entregador Crédito: Reprodução

O soldado da Polícia Militar Rodrigo Wanderley Ramos Bonfim, suspeito de atirar contra um entregador por aplicativo durante uma briga de trânsito em Salvador, foi preso na manhã desta quarta-feira (2). O caso aconteceu na Avenida São Rafael, e a vítima, de 27 anos, segue internada no Hospital Geral do Estado (HGE). As informações são da TV Bahia. 

O jovem deverá passar por uma avaliação médica para definir a necessidade de uma segunda cirurgia. Segundo familiares, ele é entregador por aplicativo e o principal responsável pelo sustento da família.

Polícia Militar da Bahia

Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Policiais militares por Divulgação/ Secom PM-AL
Policiais militares por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Militar por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Polícia Militar por Divulgação
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
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Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA

Em entrevista à TV Bahia, a mãe da vítima afirmou que espera por justiça e ressaltou a rotina de trabalho do filho. “Meu filho é um menino honesto, trabalha de domingo a domingo. Somos do interior e estamos em busca dos nossos sonhos”, disse.

Ela contou ainda que o jovem se casou há oito meses e estava construindo a própria casa. A esposa está desempregada, e ele passou a trabalhar com entregas por aplicativo após não conseguir um emprego fixo.

A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais detalhes da prisão e a Polícia Militar, para ter posicionamento sobre o caso, mas não recebeu retorno até a última atualização da matéria. 

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