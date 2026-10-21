CANETA EMAGRECEDORA

Polícia Federal bloqueia R$ 35 milhões e apreende imóveis em operação contra comércio ilegal de medicamentos na Bahia

Operação contra comércio ilegal de medicamentos cumpre 16 mandados de busca em Salvador e Feira de Santana, além do Rio de Janeiro e de Brasília

Mariana Rios

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:11

Operação combate venda irregular de medicamentos proibidos no Brasil Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Uma organização criminosa investigada por importar e comercializar medicamentos irregularmente teve cerca de R$ 35 milhões em valores bancários bloqueados e imóveis avaliados em R$ 3,5 milhões sequestrados pela Polícia Federal nesta quarta-feira (21). A operação, batizada de Efeito Colateral, tem ações em Salvador e Feira de Santana, na Bahia, além do Rio de Janeiro e de Brasília.

Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. A operação também prevê o bloqueio de veículos ligados aos investigados.

Veja fotos da Operação Efeito Colateral 1 de 12

As investigações apontaram indícios de uma estrutura organizada para adquirir medicamentos no exterior e vender e distribuir os produtos pela internet e por grupos em aplicativos de mensagens. A circulação dos medicamentos investigados depende de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a apuração, empresas e pessoas físicas teriam sido utilizadas para receber pagamentos, armazenar e distribuir os produtos.