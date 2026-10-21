Polícia Federal bloqueia R$ 35 milhões e apreende imóveis em operação contra comércio ilegal de medicamentos na Bahia

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Mariana Rios
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:11
Uma organização criminosa investigada por importar e comercializar medicamentos irregularmente teve cerca de R$ 35 milhões em valores bancários bloqueados e imóveis avaliados em R$ 3,5 milhões sequestrados pela Polícia Federal nesta quarta-feira (21). A operação, batizada de Efeito Colateral, tem ações em Salvador e Feira de Santana, na Bahia, além do Rio de Janeiro e de Brasília.
Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. A operação também prevê o bloqueio de veículos ligados aos investigados.
Veja fotos da Operação Efeito Colateral
As investigações apontaram indícios de uma estrutura organizada para adquirir medicamentos no exterior e vender e distribuir os produtos pela internet e por grupos em aplicativos de mensagens. A circulação dos medicamentos investigados depende de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Segundo a apuração, empresas e pessoas físicas teriam sido utilizadas para receber pagamentos, armazenar e distribuir os produtos.
A ação conta com o apoio da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) no cumprimento das medidas.