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Polícia Federal bloqueia R$ 35 milhões e apreende imóveis em operação contra comércio ilegal de medicamentos na Bahia

Operação contra comércio ilegal de medicamentos cumpre 16 mandados de busca em Salvador e Feira de Santana, além do Rio de Janeiro e de Brasília

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 09:11

Operação combate venda irregular de medicamentos proibidos no Brasil
Operação combate venda irregular de medicamentos proibidos no Brasil Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Uma organização criminosa investigada por importar e comercializar medicamentos irregularmente teve cerca de R$ 35 milhões em valores bancários bloqueados e imóveis avaliados em R$ 3,5 milhões sequestrados pela Polícia Federal nesta quarta-feira (21). A operação, batizada de Efeito Colateral, tem ações em Salvador e Feira de Santana, na Bahia, além do Rio de Janeiro e de Brasília.

Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão. A operação também prevê o bloqueio de veículos ligados aos investigados.

Veja fotos da Operação Efeito Colateral

Polícia Federal bloqueia R$ 35 milhões e apreende imóveis em operação contra comércio ilegal de medicamentos na Bahia por Divulgação/Polícia Federal
A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 35 milhões em valores bancários vinculados aos investigados na Operação Efeito Colateral por Divulgação/Polícia Federal
A Polícia Federal investiga uma estrutura suspeita de importar, distribuir e comercializar medicamentos sem a devida autorização sanitária por Divulgação/Polícia Federal
A operação também prevê o sequestro de imóveis avaliados em R$ 3,5 milhões, segundo informações da Polícia Federal por Divulgação/Polícia Federal
Segundo as investigações, os produtos eram comercializados pela internet e por grupos em aplicativos de mensagens por Divulgação/Polícia Federal
A tirzepatida é o princípio ativo do Mounjaro, medicamento injetável utilizado no tratamento do diabetes tipo 2 e no controle crônico do peso, conforme as indicações aprovadas. A presença da substância na operação ainda precisa ser confirmada oficialmente por Divulgação/Polícia Federal
A Anvisa alerta que medicamentos injetáveis de origem desconhecida podem não ter composição, concentração e qualidade comprovadas, além de apresentar riscos de contaminação por Divulgação/Polícia Federal
Diluir e aplicar tirzepatida por conta própria pode expor o usuário a contaminações e infecções. A Anvisa não recomenda a manipulação caseira de medicamentos injetáveis por Divulgação/Polícia Federal
No Brasil, medicamentos à base de tirzepatida regularizados devem ser utilizados conforme a indicação aprovada e com prescrição médica. A venda de produtos sem regularização sanitária é proibida por Divulgação/Polícia Federal
A apuração também identificou indícios de uso de empresas e pessoas físicas para receber pagamentos, armazenar e distribuir os produtos investigados por Divulgação/Polícia Federal
A tirzepatida é uma substância utilizada em medicamentos injetáveis para indicações específicas, como diabetes tipo 2 e controle do peso. A procedência do produto é fundamental para garantir a segurança do tratamento por Divulgação/Polícia Federal
A Operação Efeito Colateral apura suspeitas de importação e comercialização irregular de medicamentos. A investigação busca esclarecer como os produtos entravam no país, eram armazenados e chegavam aos compradores por Divulgação/Polícia Federal
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Polícia Federal bloqueia R$ 35 milhões e apreende imóveis em operação contra comércio ilegal de medicamentos na Bahia por Divulgação/Polícia Federal

As investigações apontaram indícios de uma estrutura organizada para adquirir medicamentos no exterior e vender e distribuir os produtos pela internet e por grupos em aplicativos de mensagens. A circulação dos medicamentos investigados depende de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo a apuração, empresas e pessoas físicas teriam sido utilizadas para receber pagamentos, armazenar e distribuir os produtos.

A ação conta com o apoio da Polícia Militar da Bahia (PM-BA) no cumprimento das medidas.

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