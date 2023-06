Polícia investiga agressão de segurança do Shopping Barra contra entregador de comida por app

A Polícia Civil investiga a agressão contra um entregador de aplicativo por parte de um segurança do Shopping Barra, ocorrida na quinta-feira (8), em Salvador. Segundo a denúncia, o prestador de serviço Davi Lima Souza reclamou da demora do estabelecimento de entregar a encomenda quando foi agredido fisicamente pelo segurança. O jovem relatou, através de vídeo reproduzido pela TV Bahia, que aguardou a comida por 40 minutos e que reclamou duas vezes, dizendo que não iria mais esperar.

"Aí tiraram o pedido da minha tela e mandaram para outro motoboy. Eu fui lá e reclamei da retirada do pedido. Quando eu estava saindo do shopping, eu vi o segurança me seguindo. Aí eu maldei [a atitude] e voltei para o shopping. Ele disse que queria conversar comigo em um canto e eu disse que não ia", disse no vídeo. A partir daí, teriam ocorrido as agressões. O entregador disse que um dente foi quebrado em um dos socos que levou.