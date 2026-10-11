DIFERENTES INFRAÇÕES

Polícia Militar apreende 14 motocicletas durante evento clandestino de 'grau' em Salvador

Ação do Esquadrão de Motociclistas Águia ocorreu na Avenida Paralela neste sábado (10)

Thais Borges

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:03

Operação na Avenida Paralela apreende 14 motos em evento clandestino em Salvador Crédito: Divulgação Polícia Militar

Policiais militares do Esquadrão de Motociclistas Águia apreenderam 14 motocicletas durante uma fiscalização na Avenida Paralela, na tarde do último sábado (10).

Segundo a assessoria da Polícia Militar, as apreensões ocorreram durante abordagens de trânsito em um evento clandestino de motociclistas conhecido como “grau”. Os veículos foram recolhidos e encaminhados ao pátio do órgão competente por diferentes infrações de trânsito.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta realizando malabarismos ou equilibrando-se em apenas uma roda é uma infração gravíssima, prevista no artigo 244, inciso III. A conduta está sujeita a multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação, conforme as disposições legais aplicáveis.