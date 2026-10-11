Polícia Militar apreende 14 motocicletas durante evento clandestino de 'grau' em Salvador

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Thais Borges
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 13:03
Policiais militares do Esquadrão de Motociclistas Águia apreenderam 14 motocicletas durante uma fiscalização na Avenida Paralela, na tarde do último sábado (10).
Segundo a assessoria da Polícia Militar, as apreensões ocorreram durante abordagens de trânsito em um evento clandestino de motociclistas conhecido como “grau”. Os veículos foram recolhidos e encaminhados ao pátio do órgão competente por diferentes infrações de trânsito.
De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir motocicleta realizando malabarismos ou equilibrando-se em apenas uma roda é uma infração gravíssima, prevista no artigo 244, inciso III. A conduta está sujeita a multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação, conforme as disposições legais aplicáveis.
Em nota, a Polícia Militar da Bahia reforçou o compromisso com a prevenção de acidentes, a fiscalização do trânsito e a preservação da vida. A corporação destacou a importância de coibir práticas irregulares que colocam em risco a segurança da população.