NA POLÊMICA

Policiais são recebidos a tiros em ação na Polêmica e suspeitos fogem para área de mata perto de cemitério em Brotas

Pelo menos um suspeito estaria ferido dentro da área de mata

Carol Neves

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 12:51

Viaturas na entrada de cemitério Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma operação policial realizada na manhã desta quarta-feira (18) provocou um intenso tiroteio na localidade da Polêmica, no bairro de Brotas, em Salvador. A ação mobilizou cerca de 20 viaturas e contou com o apoio de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), utilizado nas buscas por suspeitos que fugiram para uma áre ade mata, onde foi localizado um equipamento com drogas e armas.

De acordo com informações da Polícia Civil, equipes da 6ª Delegacia Territorial (DT) de Brotas foram recebidas a tiros por integrantes do Bonde do Maluco (BDM) durante a operação.

Após o confronto, dois suspeitos teriam escapado e se escondido na vegetação localizada nos fundos do cemitério Jardim da Saudade - várias viaturas podem ser vistas logo na entrada do local. Policiais avançaram a pé pela mata na tentativa de localizar os homens. Para forçar a saída dos suspeitos, os agentes também utilizaram bombas de efeito moral.