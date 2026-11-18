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Carol Neves
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 12:51
Uma operação policial realizada na manhã desta quarta-feira (18) provocou um intenso tiroteio na localidade da Polêmica, no bairro de Brotas, em Salvador. A ação mobilizou cerca de 20 viaturas e contou com o apoio de um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), utilizado nas buscas por suspeitos que fugiram para uma áre ade mata, onde foi localizado um equipamento com drogas e armas.
De acordo com informações da Polícia Civil, equipes da 6ª Delegacia Territorial (DT) de Brotas foram recebidas a tiros por integrantes do Bonde do Maluco (BDM) durante a operação.
Após o confronto, dois suspeitos teriam escapado e se escondido na vegetação localizada nos fundos do cemitério Jardim da Saudade - várias viaturas podem ser vistas logo na entrada do local. Policiais avançaram a pé pela mata na tentativa de localizar os homens. Para forçar a saída dos suspeitos, os agentes também utilizaram bombas de efeito moral.
Três suspeitos foram presos - um deles fo baleado. Há informação de que há um segundo baleado ainda em fuga. A operação segue com o apoio aéreo do Graer.