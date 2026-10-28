DENÚNCIA

Policial militar é acusado de agredir assistente social em UPA de Salvador

Caso ocorreu na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, no Bonfim

Millena Marques

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:33

PM é acusado de agredir assistente social em UPA de Salvador Crédito: Reprodução

Um policial militar de 42 anos, identificado como Eduardo Felipe Barbosa de Oliveira, é acusado de agredir uma assistente social da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, no Bonfim, em Salvador. O caso ocorreu na noite de terça-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para atender à ocorrência. O policial e a assistente social foram conduzidos à Central de Flagrantes pela guarnição responsável para prestar esclarecimentos. O militar responderá em liberdade.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) lamentou a agressão. “Após tomar conhecimento do caso, a gestão da unidade foi comunicada, e a profissional está recebendo acolhimento e suporte da organização social responsável pela administração do equipamento, incluindo o apoio necessário neste momento”, diz trecho da nota.