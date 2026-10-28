Policial militar é acusado de agredir assistente social em UPA de Salvador

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Millena Marques
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16:33
Um policial militar de 42 anos, identificado como Eduardo Felipe Barbosa de Oliveira, é acusado de agredir uma assistente social da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, no Bonfim, em Salvador. O caso ocorreu na noite de terça-feira (27).
De acordo com a Polícia Militar, agentes foram acionados para atender à ocorrência. O policial e a assistente social foram conduzidos à Central de Flagrantes pela guarnição responsável para prestar esclarecimentos. O militar responderá em liberdade.
Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS) lamentou a agressão. “Após tomar conhecimento do caso, a gestão da unidade foi comunicada, e a profissional está recebendo acolhimento e suporte da organização social responsável pela administração do equipamento, incluindo o apoio necessário neste momento”, diz trecho da nota.
A ocorrência foi registrada por meio de boletim de ocorrência, e o caso também será encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar. “A SMS condena toda forma de violência, especialmente aquela praticada contra profissionais no exercício de suas atividades de trabalho, e reforça que situações dessa natureza são inaceitáveis. A secretaria seguirá acompanhando o caso”, conclui a nota.