Policial militar é atingido por disparo acidental da própria arma durante patrulhamento em Salvador

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Esther Morais
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:07
Um policial militar de 28 anos foi atingido acidentalmente por um disparo da própria arma durante um patrulhamento na Avenida Afrânio Peixoto, em Salvador, na tarde do último sábado (14). O agente foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e passa bem.
Segundo a Polícia Militar, o disparo ocorreu durante o manuseio do armamento por equipes da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). O tiro atingiu a região da coxa do policial.
A corporação informou que continua prestando assistência ao agente e acompanhando sua recuperação.
O caso foi registrado pela 5ª Delegacia Territorial (DT) de Periperi como acidente de trabalho. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi atendido em uma unidade de saúde e liberado em seguida.
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