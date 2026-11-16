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Policial militar é atingido por disparo acidental da própria arma durante patrulhamento em Salvador

Agente foi ferido na coxa enquanto manuseava o armamento

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:07

Policial militar
Policial militar Crédito: Divulgação

Um policial militar de 28 anos foi atingido acidentalmente por um disparo da própria arma durante um patrulhamento na Avenida Afrânio Peixoto, em Salvador, na tarde do último sábado (14). O agente foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e passa bem.

Segundo a Polícia Militar, o disparo ocorreu durante o manuseio do armamento por equipes da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). O tiro atingiu a região da coxa do policial.

A corporação informou que continua prestando assistência ao agente e acompanhando sua recuperação.

O caso foi registrado pela 5ª Delegacia Territorial (DT) de Periperi como acidente de trabalho. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi atendido em uma unidade de saúde e liberado em seguida.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
1 de 10
Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

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