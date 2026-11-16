FOI SOCORRIDO

Policial militar é atingido por disparo acidental da própria arma durante patrulhamento em Salvador

Agente foi ferido na coxa enquanto manuseava o armamento

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 07:07

Policial militar Crédito: Divulgação

Um policial militar de 28 anos foi atingido acidentalmente por um disparo da própria arma durante um patrulhamento na Avenida Afrânio Peixoto, em Salvador, na tarde do último sábado (14). O agente foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e passa bem.

Segundo a Polícia Militar, o disparo ocorreu durante o manuseio do armamento por equipes da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM). O tiro atingiu a região da coxa do policial.

A corporação informou que continua prestando assistência ao agente e acompanhando sua recuperação.

O caso foi registrado pela 5ª Delegacia Territorial (DT) de Periperi como acidente de trabalho. De acordo com a Polícia Civil, o homem foi atendido em uma unidade de saúde e liberado em seguida.