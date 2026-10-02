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Policial militar é baleado durante ação contra suspeitos armados em Salvador

Agente foi atingido na perna

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:54

Polícia Militar da Bahia
Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

Um policial militar foi baleado na perna durante uma ocorrência na noite de quinta-feira (1º), no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), equipes do 30º BPM realizavam uma intensificação do policiamento na localidade conhecida como Areal quando foram recebidas a tiros por homens armados.

Durante a ação, o militar foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde permanece internado e apresenta quadro de saúde estável.

Após o ataque, o policiamento foi reforçado na região, com a participação de unidades especializadas e equipes de inteligência.

A Polícia Civil da Bahia informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) registrou o caso como tentativa de homicídio contra o policial. Guias para perícia foram expedidas e ações e oitivas estão sendo realizadas para identificar os responsáveis pelos disparos.

Polícia Militar em ação

Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA
Policiais militares apoiam equipes por Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP
Polícia Militar por Shutterstock
Entre janeiro e maio de 2025, o patrulhamento ostensivo promovido pela Polícia Militar e o trabalho de inteligência desenvolvido pela Polícia Civil resultaram nas apreensões de 3.147 fuzis, submetralhadoras, espingardas, pistolas e revólveres. por Feijão Almeida/ GOVBA
Polícia Militar por Divulgação
Estreia do Vitória na Sul-Americana vai contar com reforço de 266 policiais militares por Divulgação/PM-BA
BA-VI de domingo (23) terá 476 policiais militares por Divulgação/BEPE
Movimentação de policiais militares no bairro por Reprodução/ TV Bahia
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Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar por Divulgação
14ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) por Reprodução/Instagram
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Policiais militares por Divulgação
Turista de Israel foi preso por policiais militares por Reprodução
Polícia Militar por Divulgação
Polícia Militar em plantação de por Divulgação
Polícia Militar da Bahia por Divulgação
Operação policial deixou 12 mortos em Salvador por Reprodução
Operação em Tancredo Neves por Reprodução das Redes Sociais
Tráfico de por Divulgação
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Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Kananda foi presa na operação Costa Segura por Reprodução
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
Operação da polícia ocupa a Gamboa por Divulgação
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Polícia técnica faz perícia após morte de jovem em Fazenda Coutos por Wendel de Novais/CORREIO
Polícia prende homem com granadas, armas e drogas em Fazenda Coutos por Divulgação/PM
Ônibus rodam em Fazenda Coutos por Reprodução / Sindicato dos Rodoviários
Fazenda Coutos por Reprodução/Google Maps
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
Fazenda Coutos é o bairro campeão em registro de tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
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Polícia Militar e Civil por Ascom/PCBA

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