CONFRONTO

Policial militar é baleado durante ação contra suspeitos armados em Salvador

Agente foi atingido na perna

Esther Morais

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 10:54

Polícia Militar da Bahia Crédito: Divulgação

Um policial militar foi baleado na perna durante uma ocorrência na noite de quinta-feira (1º), no bairro Nordeste de Amaralina, em Salvador. Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), equipes do 30º BPM realizavam uma intensificação do policiamento na localidade conhecida como Areal quando foram recebidas a tiros por homens armados.

Durante a ação, o militar foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde permanece internado e apresenta quadro de saúde estável.

Após o ataque, o policiamento foi reforçado na região, com a participação de unidades especializadas e equipes de inteligência.

A Polícia Civil da Bahia informou que a 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico) registrou o caso como tentativa de homicídio contra o policial. Guias para perícia foram expedidas e ações e oitivas estão sendo realizadas para identificar os responsáveis pelos disparos.