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Policial militar e jovem são baleados durante ataque a tiros em Salvador

Policial foi atingido no colete balístico e mulher de 22 anos levou um tiro na panturrilha

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 08:19

Marcas de tiros estão espalhadas pela região
Marcas de tiros Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

Uma mulher de 22 anos e um policial militar, de 31, foram baleados durante uma ação criminosa na tarde deste sábado (3), no bairro de Santa Cruz, em Salvador. O PM foi atingido no colete balístico, enquanto a mulher, que passava pelo local, levou um tiro na panturrilha.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 30º Batalhão realizavam rondas na localidade conhecida como Santo André, na Chapada do Rio Vermelho, quando avistaram homens armados. Ao perceberem a aproximação dos policiais, os suspeitos teriam disparado contra a guarnição.

Durante o confronto, o policial foi atingido pelo disparo no colete. A mulher também acabou ferida. Os dois foram socorridos para uma unidade de saúde e, conforme a PM, apresentam quadro de saúde estável.

Bairros de Salvador com maior número de tiroteios em 2025

Beiru/Tancredo Neves: 35 tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO
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Mussurunga: 27 tiroteios por Arquivo CORREIO
Fazenda Coutos: 26 tiroteios por Reprodução/Google Maps
Federação: 26 tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO*
1 de 5
Beiru/Tancredo Neves: 35 tiroteios por Arisson Marinho/CORREIO

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) instaurou um inquérito para investigar o caso. Conforme o registro da ocorrência, a guarnição fazia rondas na região quando foi surpreendida pelos tiros.

Guias para exames de lesões corporais foram expedidas para as vítimas. A Polícia Civil informou que oitivas e outras diligências estão sendo realizadas para identificar os responsáveis pelos disparos.

O policiamento permanece reforçado na região, com equipes da PM realizando buscas pelos envolvidos. A corporação informou ainda que a área conta com ações da Operação Dominus Areae, que segue em andamento.

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Baleado Policial Militar

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