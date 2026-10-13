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Policial militar fica ferido após troca de tiros em Salvador

Caso aconteceu em Valéria, na madrugada desta terça-feira (13)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:23

Policial militar
Policial militar Crédito: Divulgação

Um policial militar de 27 anos ficou ferido após ser atingido por estilhaços de disparos de arma de fogo no bairro de Valéria, em Salvador, nesta terça-feira (13).

De acordo com a Polícia Militar, agentes da 31ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) realizavam patrulhamento na localidade conhecida como Campo da Brasília, em Nova Brasília de Valéria. Ainda segundo a PM, a equipe foi recebida a tiros.

Durante o tiroteio, o policial foi atingido por estilhaços no braço. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde recebeu atendimento médico e, em seguida, teve alta. Uma viatura também foi atingida durante a ocorrência.

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Buscas são realizadas para localizar os autores dos disparos, mas, até o momento, ninguém foi preso.

O policiamento segue intensificado na região. A 8ª Delegacia Territorial (DT/Valéria) apura o caso.

Tags:

Salvador

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