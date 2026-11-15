VIOLËNCIA

Policial militar morre após ser baleado na cabeça durante operação em Salvador

Comandante-geral da PM lamentou a morte e afirmou que responsáveis pelo ataque serão levados à Justiça

Carol Neves

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 08:16

Soldado foi identificado como Marco Antônio Ramos da Silva Crédito: Reprodução

Um policial militar morreu após ser baleado durante uma operação na noite deste sábado (14), na localidade da Igrejinha, no bairro de Nova Brasília, em Salvador. Identificado como soldado Marco Antônio Ramos da Silva, ele era lotado na 47ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

De acordo com as informações iniciais, equipes da unidade realizavam uma incursão na região, nas proximidades da Estrada Velha do Aeroporto, quando foram alvo de disparos de arma de fogo. Durante o ataque, o soldado Ramos foi atingido na cabeça.

O policial recebeu os primeiros atendimentos ainda durante a ocorrência e foi encaminhado ao Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

PM é morto em Salvador 1 de 5

Em nota, o comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, coronel Magalhães, lamentou a morte do soldado e manifestou solidariedade à filha, aos familiares, amigos e colegas de farda do policial.

"Ramos deixa um legado de coragem e dedicação à missão de proteger vidas. Sua memória será honrada por nossa tropa, que seguirá servindo à sociedade baiana com o mesmo compromisso que ele demonstrou no cumprimento do dever", afirmou.