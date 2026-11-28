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Carol Neves
Publicado em 28 de novembro de 2026 às 10:13
Uma policial penal foi presa na quinta-feira (26), suspeita de introduzir materiais proibidos na Penitenciária Lemos Brito, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. A suspeita é de que os objetos seriam repassados a detentas da unidade prisional.
A prisão ocorreu após uma denúncia anônima informar que a servidora estaria levando produtos não autorizados para dentro do presídio. A informação foi encaminhada aos setores de inteligência e segurança prisional da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), que mobilizaram equipes para apurar o caso.
Segundo a TV Bahia, a policial penal foi identificada como Liliane Lobo Bonfim Santos. A reportagem não conseguiu contato da defesa da acusada.
A operação contou com a participação do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop) e o auxílio de um cão farejador. Durante as buscas no alojamento feminino, o animal indicou a presença de materiais suspeitos em um dos armários utilizados pela policial penal.
Servidora penal foi presa em operação
Na revista, os agentes encontraram aparelhos eletrônicos, placas, cabos, carregadores, garrafas com líquidos, uma lata de bebida, embalagens com substâncias ainda não identificadas e dinheiro em espécie.
Policial deixou presídio durante operação
De acordo com informações da Seap, a servidora saiu repentinamente das dependências da penitenciária ao perceber a movimentação das equipes de segurança. Ela acabou presa posteriormente e foi encaminhada ao Conjunto Penal Feminino, onde permanece à disposição da Justiça.
Os objetos recolhidos durante a operação foram encaminhados ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil, responsável pela continuidade das investigações.
A direção da Penitenciária Lemos Brito também acompanha o caso e realiza levantamentos para identificar possíveis envolvidos e esclarecer como os materiais chegaram ao alojamento da unidade.