INVESTIGAÇÃO

Policial penal é presa suspeita de levar celulares e bebidas para detentas em presídio de Salvador

Servidora foi alvo de operação na Penitenciária Lemos Brito, na Mata Escura

Carol Neves

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 10:13

Servidora foi identificada como Liliane Lobo Bonfim Santos Crédito: Reprodução

Uma policial penal foi presa na quinta-feira (26), suspeita de introduzir materiais proibidos na Penitenciária Lemos Brito, localizada no Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador. A suspeita é de que os objetos seriam repassados a detentas da unidade prisional.

A prisão ocorreu após uma denúncia anônima informar que a servidora estaria levando produtos não autorizados para dentro do presídio. A informação foi encaminhada aos setores de inteligência e segurança prisional da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap), que mobilizaram equipes para apurar o caso.

Segundo a TV Bahia, a policial penal foi identificada como Liliane Lobo Bonfim Santos. A reportagem não conseguiu contato da defesa da acusada.

A operação contou com a participação do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (Geop) e o auxílio de um cão farejador. Durante as buscas no alojamento feminino, o animal indicou a presença de materiais suspeitos em um dos armários utilizados pela policial penal.

Servidora penal foi presa em operação 1 de 4

Na revista, os agentes encontraram aparelhos eletrônicos, placas, cabos, carregadores, garrafas com líquidos, uma lata de bebida, embalagens com substâncias ainda não identificadas e dinheiro em espécie.

Policial deixou presídio durante operação

De acordo com informações da Seap, a servidora saiu repentinamente das dependências da penitenciária ao perceber a movimentação das equipes de segurança. Ela acabou presa posteriormente e foi encaminhada ao Conjunto Penal Feminino, onde permanece à disposição da Justiça.

Os objetos recolhidos durante a operação foram encaminhados ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil, responsável pela continuidade das investigações.