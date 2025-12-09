TRÂNSITO

Pontos de embarque na Lapa sofrem alteração e passam a funcionar em novos locais

Mudança já está em vigor

Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:31

Novos pontos de embarque na Lapa entram em operação neste domingo (7) Crédito: Otávio Santos/ Secom PMS

As alterações no local de embarque das linhas que operavam na Plataforma J da Estação da Lapa já estão em vigor nesta terça-feira (9). Agora, os ônibus passaram a utilizar o piso térreo do terminal. A mudança acontece para garantir o avanço das obras na Plataforma H, no subsolo.

Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), toda a operação foi organizada para manter o fluxo regular do transporte coletivo durante o período das obras.

As linhas foram redistribuídas para a Plataforma D, que conta com quatro pontos de embarque no térreo. A nova disposição funciona da seguinte forma:

Ponto 1

0116 – HGE

0805 – Pituba

Ponto 2

0718 – Vale das Pedrinhas

0715 – Santa Cruz

Ponto 3

1005 – Itapuã / Praia do Flamengo

Ponto 4

1007 – Jardim das Margaridas

A Semob destaca que equipes de fiscalização e orientação estão atuando no local para auxiliar os usuários neste início de operação.

