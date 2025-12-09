Pontos de embarque na Lapa sofrem alteração e passam a funcionar em novos locais

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:31
As alterações no local de embarque das linhas que operavam na Plataforma J da Estação da Lapa já estão em vigor nesta terça-feira (9). Agora, os ônibus passaram a utilizar o piso térreo do terminal. A mudança acontece para garantir o avanço das obras na Plataforma H, no subsolo.
Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), toda a operação foi organizada para manter o fluxo regular do transporte coletivo durante o período das obras.
As linhas foram redistribuídas para a Plataforma D, que conta com quatro pontos de embarque no térreo. A nova disposição funciona da seguinte forma:
Ponto 1
0116 – HGE
0805 – Pituba
Ponto 2
0718 – Vale das Pedrinhas
0715 – Santa Cruz
Ponto 3
1005 – Itapuã / Praia do Flamengo
Ponto 4
1007 – Jardim das Margaridas
A Semob destaca que equipes de fiscalização e orientação estão atuando no local para auxiliar os usuários neste início de operação.
