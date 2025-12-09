Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pontos de embarque na Lapa sofrem alteração e passam a funcionar em novos locais

Mudança já está em vigor

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 06:31

Novos pontos de embarque na Lapa entram em operação neste domingo (7) Crédito: Otávio Santos/ Secom PMS

As alterações no local de embarque das linhas que operavam na Plataforma J da Estação da Lapa já estão em vigor nesta terça-feira (9). Agora, os ônibus passaram a utilizar o piso térreo do terminal. A mudança acontece para garantir o avanço das obras na Plataforma H, no subsolo.

Segundo a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), toda a operação foi organizada para manter o fluxo regular do transporte coletivo durante o período das obras.

As linhas foram redistribuídas para a Plataforma D, que conta com quatro pontos de embarque no térreo. A nova disposição funciona da seguinte forma:

Ponto 1

0116 – HGE

0805 – Pituba

Ponto 2

0718 – Vale das Pedrinhas

0715 – Santa Cruz

Ponto 3

1005 – Itapuã / Praia do Flamengo

Ponto 4

1007 – Jardim das Margaridas

A Semob destaca que equipes de fiscalização e orientação estão atuando no local para auxiliar os usuários neste início de operação.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador

Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Antigos bondes de Salvador por Reprodução
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
Inauguração da linha experimental utilizando ônibus 100% elétrico, ligando a Praça da Sé ao Largo do Campo Grande por Moysés Suzart
1 de 37
Antigos bondes de Salvador por Reprodução

Ônibus em Salvador

Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
ônibus por Bruno Concha / Secom PMS
Ônibus saem das garagens em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Novos ônibus por Ascom Semob
Novos ônibus com ar-condicionado por Divulgação/Semob
Linhas de ônibus são reativadas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Novos ônibus refrigerados por Millena Marques/CORREIO
Ônibus climatizados por Betto Jr/Secom/Arquivo
Ônibus por Bruno Concha/ Secom PMS
1 de 9
Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS

Tags:

Trânsito

Mais recentes

Imagem - Servidores pressionam deputados após Governo do Estado propor mudanças na cobrança do Planserv

Servidores pressionam deputados após Governo do Estado propor mudanças na cobrança do Planserv
Imagem - Dez comportamentos do condutor que são considerados infrações de trânsito e nem todo mundo sabe

Dez comportamentos do condutor que são considerados infrações de trânsito e nem todo mundo sabe
Imagem - Museu do Recôncavo Wanderley Pinho renasce com protagonismo negro e indígena

Museu do Recôncavo Wanderley Pinho renasce com protagonismo negro e indígena

MAIS LIDAS

Imagem - Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador
01

Técnico de informática é espancado até a morte dentro do próprio apartamento em Salvador

Imagem - Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí
02

Mulher denuncia estupro dentro de shopping no Imbuí

Imagem - Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais
03

Fim da escala 6x1: governo vai propor jornada 5x2 com limite de 40 horas semanais

Imagem - Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda
04

Bahia poderá ter 'Cesta do Povo' novamente sete anos após privatização; entenda