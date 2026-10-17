MEIO AMBIENTE

Por que está tão quente em Salvador? Massa de ar quente eleva temperaturas na Bahia

Termômetros podem chegar a 33°C na capital e a 37°C em Feira de Santana neste sábado (17); previsão indica calor também no domingo

Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 15:34

Por que está tão quente em Salvador? Massa de ar quente eleva temperaturas na Bahia Crédito: Freepik

Quem está em Salvador neste sábado (17) pode ter sentido o calor mais intenso tanto na cidade quanto em outros municípios na Bahia. A combinação de temperaturas elevadas, períodos de sol e pouca chuva ajuda a explicar a sensação de abafamento na capital baiana. O cenário está associado à atuação de uma massa de ar quente e seca, que favorece a estabilidade atmosférica e mantém as condições propícias ao aquecimento durante o dia.

De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), os termômetros podem chegar a 33°C neste sábado. A tendência é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Os ventos podem atingir rajadas de até 45 km/h.

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A presença de uma massa de ar quente e seca contribui para a manutenção de temperaturas elevadas e dificulta a ocorrência de chuvas mais abrangentes. Com menos precipitação e períodos de céu aberto, a superfície recebe mais energia solar, favorecendo o aumento da temperatura ao longo do dia.

Já em Feira de Santana, a previsão para este sábado é de que os termômetros cheguem 37ºC. Segundo a prefeitura de Feira, a cidade enfrenta uma onda de calor – situação climática que se configura quando a temperatura média anual fica acima de 5ºC acima da média durante cinco dias, no mínimo.

Fim de semana

Em Salvador, o calor deve continuar neste domingo (18), embora a previsão indique possibilidade maior de chuva em alguns períodos. Segundo a Codesal, as temperaturas devem variar entre 23°C e 32°C, com probabilidade de precipitação de 40% e ventos de até 32 km/h.

Mesmo com a possibilidade de chuva, a ocorrência de pancadas isoladas não significa necessariamente uma queda acentuada nas temperaturas. O comportamento do tempo pode variar entre os bairros, e as condições devem ser acompanhadas pelos boletins meteorológicos atualizados.

El Niño

As temperaturas mais altas ocorrem em meio à expectativa de impactos pelo Super El Niño, fenômeno que pode atingir intensidade muito forte entre a primavera e o início do verão, provocando desdobramentos em diferentes regiões do Brasil.