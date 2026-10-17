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Por que está tão quente em Salvador? Massa de ar quente eleva temperaturas na Bahia

Termômetros podem chegar a 33°C na capital e a 37°C em Feira de Santana neste sábado (17); previsão indica calor também no domingo

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 15:34

Por que está tão quente em Salvador? Massa de ar quente eleva temperaturas na Bahia
Por que está tão quente em Salvador? Massa de ar quente eleva temperaturas na Bahia Crédito: Freepik

Quem está em Salvador neste sábado (17) pode ter sentido o calor mais intenso tanto na cidade quanto em outros municípios na Bahia. A combinação de temperaturas elevadas, períodos de sol e pouca chuva ajuda a explicar a sensação de abafamento na capital baiana. O cenário está associado à atuação de uma massa de ar quente e seca, que favorece a estabilidade atmosférica e mantém as condições propícias ao aquecimento durante o dia.

De acordo com a previsão da Defesa Civil de Salvador (Codesal), os termômetros podem chegar a 33°C neste sábado. A tendência é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Os ventos podem atingir rajadas de até 45 km/h.

Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia

Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
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Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
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Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO
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Super El Niño já impacta Bahia e pode elevar consumo de energia por Bruno Wendel/CORREIO

A presença de uma massa de ar quente e seca contribui para a manutenção de temperaturas elevadas e dificulta a ocorrência de chuvas mais abrangentes. Com menos precipitação e períodos de céu aberto, a superfície recebe mais energia solar, favorecendo o aumento da temperatura ao longo do dia.

Já em Feira de Santana, a previsão para este sábado é de que os termômetros cheguem 37ºC. Segundo a prefeitura de Feira, a cidade enfrenta uma onda de calor – situação climática que se configura quando a temperatura média anual fica acima de 5ºC acima da média durante cinco dias, no mínimo.

Fim de semana

Em Salvador, o calor deve continuar neste domingo (18), embora a previsão indique possibilidade maior de chuva em alguns períodos. Segundo a Codesal, as temperaturas devem variar entre 23°C e 32°C, com probabilidade de precipitação de 40% e ventos de até 32 km/h.

Mesmo com a possibilidade de chuva, a ocorrência de pancadas isoladas não significa necessariamente uma queda acentuada nas temperaturas. O comportamento do tempo pode variar entre os bairros, e as condições devem ser acompanhadas pelos boletins meteorológicos atualizados.

El Niño

As temperaturas mais altas ocorrem em meio à expectativa de impactos pelo Super El Niño, fenômeno que pode atingir intensidade muito forte entre a primavera e o início do verão, provocando desdobramentos em diferentes regiões do Brasil.

Esta semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou uma nota em que indica que o El Niño de 2026 ganhou intensidade e registrou, em setembro, a segunda maior anomalia de temperatura do Oceano Pacífico para o mês desde 1950, com +2,08 °C. Em outubro, os dados semanais chegaram a +2,4 °C na região Niño 3.4. O fenômeno pode alterar os padrões de chuva e temperatura no Brasil, e seu avanço segue sob monitoramento.

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