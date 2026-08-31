Por que motoristas de aplicativo aceitam a corrida e ficam parados?

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Yan Inácio
Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19:00
Um motorista perdeu a conta da Uber após cancelar 64% das corridas em Salvador. O caso levanta algumas dúvidas: como isso aconteceu e quem mais cancela corridas nos aplicativos, motoristas ou passageiros? E quando o motorista aceita a viagem e fica parado, esperando que o passageiro desista e faça o cancelamento? Conversamos com trabalhadores e especialistas para entender por que essa prática acontece e o que está por trás dela.
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