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Por que motoristas de aplicativo aceitam a corrida e ficam parados?

Prática comum entre motoristas levanta dúvidas entre passageiros

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 19:00

Uber
Uber Crédito: Reprodução

Um motorista perdeu a conta da Uber após cancelar 64% das corridas em Salvador. O caso levanta algumas dúvidas: como isso aconteceu e quem mais cancela corridas nos aplicativos, motoristas ou passageiros? E quando o motorista aceita a viagem e fica parado, esperando que o passageiro desista e faça o cancelamento? Conversamos com trabalhadores e especialistas para entender por que essa prática acontece e o que está por trás dela.

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Tags:

Uber

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