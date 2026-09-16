CIDADE

Porto da Barra será fechado nesta quinta-feira (17) para simulado de acidente aéreo

Operação do Salvador Bahia Airport começa às 8h e vai mobilizar cerca de 400 pessoas, além de veículos, embarcações e aeronaves

Thais Borges

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:16

Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

A praia do Porto da Barra ficará fechada para a população na manhã desta quinta-feira (17). A interdição é devido a um simulado de acidente aéreo que será feito no local, realizado pelo Salvador Bahia Airport, da rede Vinci Airports. Por conta da operação, parte das vias de acesso à região e à praia será isolada pela Transalvador durante o turno da manhã.

A ação está prevista para ter início às 8h e vai mobilizar aproximadamente 400 pessoas, entre figurantes, socorristas, profissionais de saúde, segurança, regulação, comunicação e gestores de crise. A operação também contará com dezenas de veículos, embarcações e aeronaves.

Porto da Barra 1 de 15

De acordo com o Salvador Bahia Airport, o exercício tem como objetivo construir, de forma coordenada entre os diferentes órgãos envolvidos, protocolos de emergência integrados e testados na prática. A intenção é preparar as equipes para uma resposta rápida e coordenada em uma eventual situação real.

A megaoperação contará com a participação de órgãos das esferas municipal, estadual e federal, além de empresas privadas. Entre os envolvidos estão a Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros Militar, Samu, Secretarias de Saúde do Estado e de Salvador, Secretaria da Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica, grupamentos aéreos, Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC), Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), empresas aéreas, Transalvador, Salvamar e rede médico-hospitalar.

SERVIÇO

O quê: Simulado de acidente aéreo em área marítima

Quando: Quinta-feira, 17 de setembro, às 8h