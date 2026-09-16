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Porto da Barra será fechado nesta quinta-feira (17) para simulado de acidente aéreo

Operação do Salvador Bahia Airport começa às 8h e vai mobilizar cerca de 400 pessoas, além de veículos, embarcações e aeronaves

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:16

Porto da Barra
Porto da Barra Crédito: Paula Fróes/Arquivo CORREIO

A praia do Porto da Barra ficará fechada para a população na manhã desta quinta-feira (17). A interdição é devido a um simulado de acidente aéreo que será feito no local, realizado pelo Salvador Bahia Airport, da rede Vinci Airports. Por conta da operação, parte das vias de acesso à região e à praia será isolada pela Transalvador durante o turno da manhã.

A ação está prevista para ter início às 8h e vai mobilizar aproximadamente 400 pessoas, entre figurantes, socorristas, profissionais de saúde, segurança, regulação, comunicação e gestores de crise. A operação também contará com dezenas de veículos, embarcações e aeronaves.

Porto da Barra

Porto da Barra na manhã desta quarta-feira (29) por Arisson Marinho/CORREIO
Praia do Porto da Barra por Paula Fróes/CORREIO
Porto da Barra nesta sexta-feira (24) por Arisson Marinho/CORREIO
Porto da Barra no dia 31 de dezembro por Elaine Sanoli/CORREIO
Porto da Barra cheio neste feriado (25) por Paula Fróes/ CORREIO
Banhistas curtem o Porto da Barra por Paula Fróes/ CORREIO
Praia do Porto da Barra nublada na manhã desta quarta (25), feriado de Natal por Elis Freire / CORREIO
Porto da Barra no final da tarde de domingo por CORREIO/Ana Albuquerque
Porto da Barra por Vítor Rocha/CORREIO
Porto da Barra é ponto de encontro para quem busca se refrescar na capital por Marina Silva/CORREIO
Guarda Municipal faz o controle de acesso ao Porto da Barra por Foto: Nara Gentil/CORREIO
Aglomeração no Porto da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Porto da Barra também atraiu gente por Foto: Marina Silva/ CORREIO
Porto da Barra vazio na manhã de hoje; praia ainda não foi liberada pela Prefeitura por Tiago Caldas/CORREIO
O Porto da Barra segue com acesso proibido em todos os dias da semana. por Arisson Marinho/CORREIO
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Porto da Barra na manhã desta quarta-feira (29) por Arisson Marinho/CORREIO

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De acordo com o Salvador Bahia Airport, o exercício tem como objetivo construir, de forma coordenada entre os diferentes órgãos envolvidos, protocolos de emergência integrados e testados na prática. A intenção é preparar as equipes para uma resposta rápida e coordenada em uma eventual situação real.

A megaoperação contará com a participação de órgãos das esferas municipal, estadual e federal, além de empresas privadas. Entre os envolvidos estão a Força Aérea Brasileira, Marinha do Brasil, Corpo de Bombeiros Militar, Samu, Secretarias de Saúde do Estado e de Salvador, Secretaria da Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Polícia Técnica, grupamentos aéreos, Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC), Companhia das Docas do Estado da Bahia (CODEBA), empresas aéreas, Transalvador, Salvamar e rede médico-hospitalar.

SERVIÇO

O quê: Simulado de acidente aéreo em área marítima

Quando: Quinta-feira, 17 de setembro, às 8h

Onde: Praia do Porto da Barra

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