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Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17)

Rajada mais forte foi registrada na Praia do Flamengo, segundo dados da Codesal

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 10:47

Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17)
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Salvador começou a segunda-feira (17) com chuva e ventos fortes. Segundo dados da Defesa Civil de Salvador (Codesal), a maior rajada registrada na manhã desta segunda chegou a 50 km/h na Praia do Flamengo, na região do Parque das Dunas.

Outros pontos da capital também tiveram rajadas expressivas. Em Canabrava, próximo ao Barradão, o vento chegou a 47,5 km/h, enquanto a estação da Barra, na Vila Naval, registrou 46,1 km/h.

Ventos fortes em Salvador

Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO
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Praia de Salvador registra ventos de até 50 km/h nesta segunda-feira (17) por Arisson Marinho / CORREIO

Na sequência, aparecem Coutos, com 38,5 km/h; Ilha de Bom Jesus e Barro Duro, ambos com 37,8 km/h; e Valéria, com 37,4 km/h. Os dados constam no monitoramento da Codesal enviado nesta segunda.

Vai chover?

A presença de um cavado próximo à costa favorece a ocorrência de chuvas fracas a moderadas acompanhadas de rajadas de vento no início da semana. A Codesal mantém Salvador em nível de Observação no Plano Preventivo de Defesa Civil (PPDC).

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A previsão do órgão indica que a instabilidade deve perder força nos próximos dias. A partir de quarta-feira (19), a possibilidade de chuva diminui gradualmente, enquanto uma massa de ar quente e seca deve favorecer tempo mais firme na capital.

Nas últimas horas, a temperatura em Salvador variou de 21,9°C, na Base Naval de Aratu, a 25,4°C, na estação da Boia Meteorológica, na Barra.

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