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Prazo para inspeção de táxis em Salvador é prorrogado; veja nova data

Semob prorrogou calendário para veículos comuns e especiais cadastrados no serviço de táxi

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:32

Táxi em Salvador
Táxi em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) prorrogou o prazo para a inspeção veicular dos táxis comuns e especiais cadastrados no Serviço de Transporte Individual de Passageiros por Táxi (Setax), em Salvador, até o dia 19 de novembro. A medida foi anunciada em uma portaria assinada pelo secretário municipal de Mobilidade, Pablo Silva Souza, e publicada no Diário Oficial do Município da última terça-feira (29).

Pelo calendário anterior, que havia sido definido pela portaria nº 185/2026, publicada em junho deste ano, o prazo inicial era até 30 de setembro.

Segundo a Semob, a prorrogação mantém válidas as demais regras previstas na portaria anterior, incluindo os procedimentos e as exigências para a realização da inspeção técnica dos veículos.

A inspeção faz parte dos procedimentos de fiscalização dos veículos autorizados a operar no Setax. O calendário estabelece os períodos em que os autorizatários devem solicitar a liberação do procedimento à Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais e, após a autorização, comparecer à Instituição Técnica Licenciada (ITL) indicada para realizar a inspeção.

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