MOBILIDADE

Prazo para inspeção de táxis em Salvador é prorrogado; veja nova data

Semob prorrogou calendário para veículos comuns e especiais cadastrados no serviço de táxi

Thais Borges

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 10:32

Táxi em Salvador Crédito: Marina Silva/CORREIO

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) prorrogou o prazo para a inspeção veicular dos táxis comuns e especiais cadastrados no Serviço de Transporte Individual de Passageiros por Táxi (Setax), em Salvador, até o dia 19 de novembro. A medida foi anunciada em uma portaria assinada pelo secretário municipal de Mobilidade, Pablo Silva Souza, e publicada no Diário Oficial do Município da última terça-feira (29).

Pelo calendário anterior, que havia sido definido pela portaria nº 185/2026, publicada em junho deste ano, o prazo inicial era até 30 de setembro.

Segundo a Semob, a prorrogação mantém válidas as demais regras previstas na portaria anterior, incluindo os procedimentos e as exigências para a realização da inspeção técnica dos veículos.