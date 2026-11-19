LOCOMOÇÃO

Pré-feriadão tem espera de mais de quatro horas no ferry-boat em Salvador

Movimento intenso no Terminal São Joaquim provoca longas filas para quem segue em direção à Ilha de Itaparica nesta quinta-feira (19)

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 17:31

Ferry-boat Zumbi dos Palmares Crédito: Rodrigo Mantoan

O aquecimento para o feriado prolongado do Dia da Consciência Negra começou com as já tradicionais filas do sistema ferry-boat. Na tarde desta quinta-feira (19), o tempo de espera no Terminal São Joaquim, em Salvador, ultrapassava quatro horas.

De acordo com o Filômetro da Internacional Travessias Salvador (ITS), ferramenta utilizada para monitorar o tempo de espera nos terminais do sistema, o movimento de veículos com destino à Ilha de Itaparica era considerado intenso, com espera superior a quatro horas por volta das 17h.

Já no sentido contrário, no Terminal Bom Despacho, o fluxo era menor, com tempo de espera entre 60 e 90 minutos.

No momento, quatro ferries estão em operação: Ivete Sangalo, Maria Bethânia, Dorival Caymmi e Zumbi dos Palmares.

Setor de Cartões e Tarifa Social do ferry

Em função do feriado prolongado do Dia da Consciência Negra, o setores de Cartões (São Joaquim) e da Tarifa Social (Bom Despacho) funcionarão até esta quinta-feira (19), às 17h.