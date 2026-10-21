Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pré-natal gratuito em Salvador: saiba onde iniciar o acompanhamento e quais serviços estão disponíveis

Gestantes podem procurar unidades básicas de saúde sem agendamento

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 17:12

Pré-natal gratuito em Salvador
Pré-natal gratuito em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez podem procurar uma unidade de saúde da rede municipal de Salvador para iniciar o acompanhamento pré-natal gratuito. O atendimento é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs), onde também é possível fazer o teste rápido de gravidez. Entre janeiro e setembro deste ano, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registrou uma média de 14 mil gestantes acompanhadas na Atenção Primária.

O atendimento pode ser realizado em qualquer unidade do município, mas a orientação da SMS é que as pacientes procurem, preferencialmente, um posto próximo de casa. A medida facilita o acompanhamento pelas equipes de saúde, inclusive com visitas domiciliares de agentes comunitários e, quando necessário, de médicos e enfermeiros.

Segundo a médica de família e comunidade Renata Barbosa, técnica responsável pelo campo de pré-natal da Atenção Primária, a gestante pode iniciar o acompanhamento assim que chegar à unidade, sem precisar marcar uma consulta previamente.

Na primeira avaliação, após a confirmação da gravidez, os profissionais investigam o histórico de saúde da paciente, a existência de doenças preexistentes e possíveis fatores que possam representar riscos para a gestação. A equipe também realiza testes rápidos e solicita exames laboratoriais e ultrassonografia do primeiro trimestre, caso a mulher ainda não tenha feito esses procedimentos.

Durante a consulta, a gestante também pode receber prescrições de suplementos, repelentes e medicamentos, conforme a necessidade identificada pelo profissional de saúde.

ISTs são risco significativo durante a gravidez

Uma em cada cinco mulheres grávidas em Salvador testou positivo para ISTs curáveis e não virais por Shutterstock
Mais da metade das gestantes que testaram positivo para alguma IST não apresentava sintomas por Imagem: India Picture | Shutterstock
ISTs representam um risco significativo para gestantes e fetos por Imagem gerada por IA
Os sintomas da gravidez gemelar envolvem um apetite superior, maior cansaço e dores mais intensas por Imagem: New Africa | Shutterstock
A prática de atividade física é benéfica durante a gravidez por
Quase 14% das gestantes que participaram do estudo nunca havia realizado o papanicolau por
Testes de IST podem ser podem ser feitos de forma gratuita e rápida pelo SUS, com resultados em até 20 minutos por
1 de 7
Uma em cada cinco mulheres grávidas em Salvador testou positivo para ISTs curáveis e não virais por Shutterstock

Pré-natal começa na unidade básica de saúde

A SMS alerta que o acompanhamento de rotina da gravidez deve começar na Atenção Primária, e não nas maternidades municipais. Essas unidades hospitalares são destinadas a atendimentos como emergências obstétricas, partos e internações de gestantes de alto risco. O acompanhamento pré-natal de baixo risco não é realizado nas maternidades, exceto nos casos em que há condições clínicas específicas e encaminhamento para atendimento especializado.

A recomendação é procurar a unidade de saúde o mais cedo possível. O início precoce do acompanhamento permite identificar fatores de risco, investigar condições que possam comprometer a saúde da mãe e do bebê e adotar medidas preventivas ao longo da gravidez.

“Quanto mais rápido e mais cedo a gestante procurar a unidade de saúde para iniciar o pré-natal, conseguimos identificar mais rapidamente questões de risco para a gestação”, explica Renata Barbosa.

O acompanhamento não termina no parto. As equipes de saúde também monitoram a mulher durante o puerpério, período de recuperação após o nascimento do bebê.

No início do atendimento, a gestante recebe uma caderneta produzida pela SMS, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. O documento reúne informações sobre consultas, exames e demais procedimentos realizados durante a gravidez.

Além do acompanhamento clínico, as pacientes podem participar de uma visita à maternidade onde pretendem dar à luz. A atividade é organizada pela unidade de saúde em articulação com a maternidade de referência do território e permite conhecer previamente a estrutura e o funcionamento do serviço.

Leia mais

Imagem - Do sono ao colesterol: oito pontos que influenciam a saúde do coração

Do sono ao colesterol: oito pontos que influenciam a saúde do coração

Imagem - Câncer de mama hereditário: cinco sinais no histórico familiar que merecem atenção

Câncer de mama hereditário: cinco sinais no histórico familiar que merecem atenção

Imagem - Estudo associa reprodução assistida a maior risco de câncer infantil

Estudo associa reprodução assistida a maior risco de câncer infantil

Mãe Salvador oferece auxílio para transporte

O acompanhamento pré-natal na capital também inclui ações do programa Mãe Salvador, criado para ampliar e qualificar a assistência às gestantes atendidas pela rede municipal.

Entre os benefícios oferecidos estão 30 passagens de ônibus, destinadas ao deslocamento para consultas e exames durante a gestação. Mulheres em situação de vulnerabilidade social também podem ser encaminhadas aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para acesso ao kit-enxoval, conforme os critérios do serviço.

A avaliação de risco é realizada desde a primeira consulta e repetida ao longo do acompanhamento. Quando são identificadas condições de risco intermediário ou alto risco, a gestante é encaminhada para atendimento com médico obstetra, com agendamento organizado pela equipe da unidade básica de saúde.

O cuidado inclui ainda consultas odontológicas. A avaliação da saúde bucal ajuda a identificar e tratar problemas, como infecções dentárias e gengivite, que podem provocar complicações durante a gravidez.

A orientação da Secretaria Municipal da Saúde é que mulheres com suspeita de gravidez procurem uma unidade da rede para realizar o teste rápido e, em caso de confirmação, iniciar o pré-natal o quanto antes.

Tags:

Salvador Gravidez

Mais recentes

Imagem - Faculdade de Salvador integra acordo com Einstein para fortalecer a educação médica

Faculdade de Salvador integra acordo com Einstein para fortalecer a educação médica
Imagem - Museu em Salvador que guarda mais de 3 mil peças e joias raras lança campanha para reafirmar sua identidade

Museu em Salvador que guarda mais de 3 mil peças e joias raras lança campanha para reafirmar sua identidade
Imagem - Do sono ao colesterol: oito pontos que influenciam a saúde do coração

Do sono ao colesterol: oito pontos que influenciam a saúde do coração