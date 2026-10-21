SAÚDE

Pré-natal gratuito em Salvador: saiba onde iniciar o acompanhamento e quais serviços estão disponíveis

Gestantes podem procurar unidades básicas de saúde sem agendamento

Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 17:12

Pré-natal gratuito em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez podem procurar uma unidade de saúde da rede municipal de Salvador para iniciar o acompanhamento pré-natal gratuito. O atendimento é realizado nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas Unidades de Saúde da Família (USFs), onde também é possível fazer o teste rápido de gravidez. Entre janeiro e setembro deste ano, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registrou uma média de 14 mil gestantes acompanhadas na Atenção Primária.

O atendimento pode ser realizado em qualquer unidade do município, mas a orientação da SMS é que as pacientes procurem, preferencialmente, um posto próximo de casa. A medida facilita o acompanhamento pelas equipes de saúde, inclusive com visitas domiciliares de agentes comunitários e, quando necessário, de médicos e enfermeiros.

Segundo a médica de família e comunidade Renata Barbosa, técnica responsável pelo campo de pré-natal da Atenção Primária, a gestante pode iniciar o acompanhamento assim que chegar à unidade, sem precisar marcar uma consulta previamente.

Na primeira avaliação, após a confirmação da gravidez, os profissionais investigam o histórico de saúde da paciente, a existência de doenças preexistentes e possíveis fatores que possam representar riscos para a gestação. A equipe também realiza testes rápidos e solicita exames laboratoriais e ultrassonografia do primeiro trimestre, caso a mulher ainda não tenha feito esses procedimentos.

Durante a consulta, a gestante também pode receber prescrições de suplementos, repelentes e medicamentos, conforme a necessidade identificada pelo profissional de saúde.

ISTs são risco significativo durante a gravidez 1 de 7

Pré-natal começa na unidade básica de saúde

A SMS alerta que o acompanhamento de rotina da gravidez deve começar na Atenção Primária, e não nas maternidades municipais. Essas unidades hospitalares são destinadas a atendimentos como emergências obstétricas, partos e internações de gestantes de alto risco. O acompanhamento pré-natal de baixo risco não é realizado nas maternidades, exceto nos casos em que há condições clínicas específicas e encaminhamento para atendimento especializado.

A recomendação é procurar a unidade de saúde o mais cedo possível. O início precoce do acompanhamento permite identificar fatores de risco, investigar condições que possam comprometer a saúde da mãe e do bebê e adotar medidas preventivas ao longo da gravidez.

“Quanto mais rápido e mais cedo a gestante procurar a unidade de saúde para iniciar o pré-natal, conseguimos identificar mais rapidamente questões de risco para a gestação”, explica Renata Barbosa.

O acompanhamento não termina no parto. As equipes de saúde também monitoram a mulher durante o puerpério, período de recuperação após o nascimento do bebê.

No início do atendimento, a gestante recebe uma caderneta produzida pela SMS, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. O documento reúne informações sobre consultas, exames e demais procedimentos realizados durante a gravidez.

Além do acompanhamento clínico, as pacientes podem participar de uma visita à maternidade onde pretendem dar à luz. A atividade é organizada pela unidade de saúde em articulação com a maternidade de referência do território e permite conhecer previamente a estrutura e o funcionamento do serviço.

Mãe Salvador oferece auxílio para transporte

O acompanhamento pré-natal na capital também inclui ações do programa Mãe Salvador, criado para ampliar e qualificar a assistência às gestantes atendidas pela rede municipal.

Entre os benefícios oferecidos estão 30 passagens de ônibus, destinadas ao deslocamento para consultas e exames durante a gestação. Mulheres em situação de vulnerabilidade social também podem ser encaminhadas aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) para acesso ao kit-enxoval, conforme os critérios do serviço.

A avaliação de risco é realizada desde a primeira consulta e repetida ao longo do acompanhamento. Quando são identificadas condições de risco intermediário ou alto risco, a gestante é encaminhada para atendimento com médico obstetra, com agendamento organizado pela equipe da unidade básica de saúde.

O cuidado inclui ainda consultas odontológicas. A avaliação da saúde bucal ajuda a identificar e tratar problemas, como infecções dentárias e gengivite, que podem provocar complicações durante a gravidez.