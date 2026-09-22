MERCADO IMOBILIÁRIO

Preço do m² dispara em Salvador e chega a R$ 19 mil em bairro nobre; veja os locais que mais valorizaram

Vitória liderou a valorização, com alta de 36,2%, enquanto Barra, Graça, Ondina e Itapuã também tiveram fortes aumentos; veja os valores e entenda o que explica o movimento

Perla Ribeiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:15

Corredor da Vitória Crédito: Divulgação

O preço do metro quadrado dos imóveis anunciados para venda subiu em todos os 20 bairros de Salvador com maior oferta entre junho e agosto de 2026, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em 11 dessas regiões, a valorização foi de dois dígitos, mas o levantamento também revela outro movimento: em parte dos bairros onde o m² mais aumentou, a metragem média dos imóveis anunciados diminuiu. Os dados são de um levantamento da Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias. Em seis dos bairros analisados, o preço por metro quadrado avançou ao mesmo tempo em que o tamanho médio dos imóveis recuou entre 7,7% e 14,7%.

A combinação dos indicadores é importante porque o preço por metro quadrado permite comparar imóveis de diferentes tamanhos, mas também pode ser influenciado pelo perfil dos imóveis que entram na oferta. Segundo Fábio Takahashi, gerente de Dados da Loft, parte da variação observada pode estar relacionada justamente a essa mudança na composição dos anúncios, e não apenas à valorização dos imóveis.

Vitória lidera alta e chega a R$ 19,3 mil por m²

O maior aumento foi registrado em Vitória, onde o preço médio do metro quadrado chegou a R$ 19.304,63, com alta de 36,2% em um ano. Ao mesmo tempo, a metragem média dos imóveis anunciados caiu 8,4%, para 148,8 m². Na sequência aparecem Graça, com alta de 24,6% e preço de R$ 7.490,46 por m²; Barra, que avançou 20,2%, para R$ 15.331,75; Ondina, com alta de 18,1%, para R$ 11.869,95; e Itapuã, que teve valorização de 16,2%, chegando a R$ 5.318,91 por m².

Nos cinco bairros, a metragem média também diminuiu. A redução foi de 7,7% na Graça, 14,6% na Barra, 11,6% em Ondina e 14,7% em Itapuã, além da queda de 8,4% registrada em Vitória. O mesmo comportamento aparece no Caminho das Árvores, onde o preço do m² aumentou 10,1%, para R$ 10.870,71, enquanto a metragem média dos imóveis anunciados caiu 13,6%, para 93,7 m².

Imóveis menores podem influenciar alta do m²

A redução da metragem média ajuda a explicar por que o preço por metro quadrado pode subir de maneira expressiva mesmo sem que todos os imóveis estejam necessariamente mais valorizados na mesma proporção. Isso ocorre porque imóveis menores tendem a apresentar um preço por m² maior, já que custos de construção e manutenção são distribuídos por uma área menor. “Imóveis menores tendem a ter um valor de m² maior porque o custo da construção e manutenção é dividido por uma área menor”, explica Takahashi.

O levantamento aponta, portanto, que a alta do preço por metro quadrado precisa ser analisada junto com a metragem dos imóveis anunciados. Nos bairros em que houve forte redução do tamanho médio, parte da variação pode estar relacionada à entrada de unidades menores na base de anúncios. Por outro lado, há regiões em que a metragem média apresentou pouca alteração. Em Piatã, por exemplo, o preço do m² subiu 13,5%, enquanto o tamanho médio aumentou 1,9%. No Candeal, a alta foi de 12,7%, com aumento de 1% na metragem.

Veja os 20 bairros com maior alta

Veja os 20 bairros com maior alta 1 de 20

Apesar das diferenças entre os bairros, nenhuma das 20 regiões apresentou queda no preço do metro quadrado no período analisado. Mesmo no Imbuí, que teve a menor variação, houve aumento de 1,6%. Em Piatã, Candeal, Brotas, Patamares e Jardim Armação, a metragem média variou pouco, o que reduz a influência de uma eventual mudança no perfil dos imóveis sobre o preço por m². Nesses casos, a leitura do levantamento aponta para uma valorização mais diretamente associada aos próprios preços anunciados.

“O dado mais relevante é que estamos vendo alta de preços de forma bastante disseminada entre os bairros com maior oferta. Ao mesmo tempo, a análise da metragem mostra que não é possível interpretar a variação do m² isoladamente”, afirma Takahashi.

Como foi feito o levantamento

A Loft comparou os preços por metro quadrado e o tamanho médio dos imóveis anunciados para venda em Salvador entre a média de junho a agosto de 2025 e junho a agosto de 2026. A análise considerou os 20 bairros com maior volume de anúncios de venda em 2026, entre os 176 bairros que tinham dados completos para os dois períodos. O objetivo foi concentrar a comparação nas regiões com maior quantidade de anúncios e, consequentemente, uma base considerada mais robusta pela empresa.