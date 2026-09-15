CAPITAL

Prefeito Bruno Reis confirma construção de novo Centro de Convenções de Salvador

Novo equipamento contará com duas salas

Millena Marques

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:34

Novo Centro de Convenções funcionará no Palácio Thomé de Souza Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou, nesta terça-feira (15), a criação do novo Centro de Convenções de Salvador, que será instalado no Palácio Thomé de Souza e na parte subterrânea da Praça Municipal, no Centro Histórico. A novidade foi divulgada durante o evento de autorização das obras de restauração do prédio da Câmara Municipal.

"Da porta do Palácio Rio Branco até o final da Prefeitura, funcionará o segundo Centro de Convenções construído pela Prefeitura de Salvador. Será o Centro de Convenções do Centro Histórico", disse o prefeito.

Embaixo da Praça Tomé de Sousa existe uma subestação da Coelba. Segundo o prefeito, o espaço chega a ter 13 metros de pé-direito. "Do meio da praça até a porta do Palácio Rio Branco, vamos precisar retirar areia e até dinamitar algumas rochas para ampliar esse vão", continuou.

Bruno Reis informou que a subestação será transferida para um terreno em frente à Praça Castro Alves. "A Prefeitura já adquiriu a área, com autorização da Câmara Municipal, e estamos finalizando o projeto para, junto com o centro de convenções, lançar a licitação e iniciar as obras", disse o gestor.

Novo Centro de Convenções funcionará no Palácio Thomé de Souza 1 de 6

A novidade já havia sido noticiada pelo CORREIO em agosto do ano passado, após uma entrevista com a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield.

À época, Tânia informou que o novo equipamento contará com duas salas: uma com capacidade para 1.000 pessoas e outra para 600. Os espaços poderão ser subdivididos para eventos menores. “Então, é um centro de convenções que tem uma estrutura e o tamanho que cabem no Centro Histórico e dentro de uma arquitetura contemporânea”, disse.

O Palácio Thomé de Souza faz parte do Centro Histórico de Salvador, que é tombado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A autarquia nacional determina que a área seja ocupada após a saída da Prefeitura. Para cumprir a exigência do Iphan, a gestão municipal teve a ideia de instalar mais um centro de convenções na cidade, após o sucesso do Centro de Convenções Salvador (CCS), situado na Boca do Rio, na orla da capital baiana. O projeto também integra a série de estratégias para revitalização do Centro Histórico.