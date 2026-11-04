Prefeitura anuncia atrações do Festival Virada Salvador 2027; confira

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Esther Morais
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:19
Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Ludmilla, Léo Santana e Bell Marques estão entre as atrações do Festival Virada Salvador 2027, anunciadas pela prefeitura nesta quarta-feira (4). A festa será realizada de 30 de dezembro a 3 de janeiro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, com cinco atrações por dia no palco principal.
Uma das novidades da 11ª edição é a presença de Bell Marques no comando da virada pela primeira vez. O cantor se apresenta em 31 de dezembro, na mesma noite de Parangolé, Jorge & Mateus, Ivete Sangalo e Dennis DJ. Já a dupla Zé Neto & Cristiano fará sua estreia no festival em 2 de janeiro.
Veja atrações do Festival Virada Salvador
A programação foi apresentada pelo prefeito Bruno Reis na Casa de Espetáculos Letieres Leite, no Comércio. Segundo ele, a mudança no calendário, com início na quarta-feira (30) e encerramento no domingo (3), busca incentivar os moradores a passar o Réveillon em Salvador e atrair turistas para a capital.
O primeiro dia funcionará como um aquecimento para a noite da virada, na quinta-feira (31), e os shows seguirão durante todo o fim de semana. A prefeitura prevê mais de 100 horas de música e estima receber cerca de 1 milhão de pessoas ao longo do evento.
Além do palco principal, o festival terá um segundo espaço dedicado a novos artistas, grupos e coletivos de diferentes bairros de Salvador. De acordo com Bruno Reis, a proposta é contemplar diferentes estilos musicais e abrir espaço para a renovação da cena local.
Veja a programação completa:
Quarta-feira (30/12)
Durval Lelys
Pedro Sampaio
Pablo
Natanzinho Lima
Tony Salles
Quinta-feira (31/12) – Réveillon
Parangolé
Jorge e Mateus
Ivete Sangalo
Dennis
Bell Marques
Sexta-feira (01/01)
Timbalada
Milsinho Toque Dez
Nattan
Zé Vaqueiro
Olodum
Sábado (02/01)
Benzadeus
Léo Santana
Ludmilla
Zé Neto e Cristiano
Xanddy Harmonia
Domingo (03/01)
Daniela Mercury
É o Tchan
Edson Gomes
BaianaSystem
Psirico