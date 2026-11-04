PROGRAMAÇÃO

Prefeitura anuncia atrações do Festival Virada Salvador 2027; confira

Evento terá cinco dias de shows na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio

Esther Morais

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 10:19

Festival Virada Salvador Crédito: Valter Pontes/ Secom PMS

Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Ludmilla, Léo Santana e Bell Marques estão entre as atrações do Festival Virada Salvador 2027, anunciadas pela prefeitura nesta quarta-feira (4). A festa será realizada de 30 de dezembro a 3 de janeiro, na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, com cinco atrações por dia no palco principal.

Uma das novidades da 11ª edição é a presença de Bell Marques no comando da virada pela primeira vez. O cantor se apresenta em 31 de dezembro, na mesma noite de Parangolé, Jorge & Mateus, Ivete Sangalo e Dennis DJ. Já a dupla Zé Neto & Cristiano fará sua estreia no festival em 2 de janeiro.

Veja atrações do Festival Virada Salvador 1 de 25

A programação foi apresentada pelo prefeito Bruno Reis na Casa de Espetáculos Letieres Leite, no Comércio. Segundo ele, a mudança no calendário, com início na quarta-feira (30) e encerramento no domingo (3), busca incentivar os moradores a passar o Réveillon em Salvador e atrair turistas para a capital.

O primeiro dia funcionará como um aquecimento para a noite da virada, na quinta-feira (31), e os shows seguirão durante todo o fim de semana. A prefeitura prevê mais de 100 horas de música e estima receber cerca de 1 milhão de pessoas ao longo do evento.

Além do palco principal, o festival terá um segundo espaço dedicado a novos artistas, grupos e coletivos de diferentes bairros de Salvador. De acordo com Bruno Reis, a proposta é contemplar diferentes estilos musicais e abrir espaço para a renovação da cena local.

Veja a programação completa:

Quarta-feira (30/12)

Durval Lelys

Pedro Sampaio

Pablo

Natanzinho Lima

Tony Salles

Quinta-feira (31/12) – Réveillon

Parangolé

Jorge e Mateus

Ivete Sangalo

Dennis

Bell Marques

Sexta-feira (01/01)

Timbalada

Milsinho Toque Dez

Nattan

Zé Vaqueiro

Olodum

Sábado (02/01)

Benzadeus

Léo Santana

Ludmilla

Zé Neto e Cristiano

Xanddy Harmonia

Domingo (03/01)

Daniela Mercury

É o Tchan

Edson Gomes

BaianaSystem