OPORTUNIDADE

Prefeitura autoriza primeiro concurso de agentes comunitários de saúde em Salvador

Gestão iniciou os procedimentos para estruturar a seleção

Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:12

Prefeitura de Salvador Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

Salvador terá o primeiro concurso público de sua história para agentes comunitários de saúde. A autorização para iniciar os procedimentos necessários à seleção foi concedida pelo prefeito Bruno Reis. O processo tem como objetivo recompor as equipes de Saúde da Família e ampliar o acompanhamento de moradores nos bairros da capital baiana.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) já concluiu a análise técnica e encaminhou o processo à Secretaria Municipal de Gestão (Semge), responsável por dar andamento à estruturação do certame em conjunto com a Procuradoria-Geral do Município (PGMS). Entre as próximas etapas estão a contratação da banca organizadora e a preparação para publicação do edital.

Palácio Thomé de Souza, sede atual da prefeitura de Salvador 1 de 4

O número de vagas, os requisitos para participação e as demais regras ainda não foram divulgados. Segundo a prefeitura, essas informações serão apresentadas pelos canais oficiais à medida que o processo avançar. O anúncio foi feito durante o encontro Saúde Salvador 360°, realizado na terça-feira (17), quando o secretário municipal da Saúde, Rodrigo Alves, destacou o caráter inédito da seleção.

“Será o primeiro concurso da história de Salvador para agentes comunitários de saúde, uma novidade que foi muito festejada por todos. Definitivamente, 2026 entra para a história da Secretaria Municipal da Saúde”, afirmou. Os agentes comunitários atuam diretamente nas comunidades, fazendo visitas domiciliares, identificando demandas dos moradores e orientando sobre prevenção e cuidados.

Eles também funcionam como ligação entre a população e as equipes das unidades de saúde, contribuindo para o acompanhamento das famílias e o acesso aos serviços. A seleção faz parte de um plano de reestruturação da rede municipal. De acordo com Rodrigo Alves, a gestão convocou 646 novos servidores nos últimos 12 meses, entre outubro de 2025 e outubro de 2026.