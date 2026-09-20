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Prefeitura de Salvador amplia Programa Vida Nova e distribui 3.180 cartões de auxílio-alimentação

Iniciativa faz parte da ampliação da política municipal voltada ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 16:44

Prefeitura de Salvador
Prefeitura de Salvador Crédito: Lucas Moura/ Secom

A Prefeitura de Salvador lança, nesta segunda-feira (21), uma nova etapa do Programa Vida Nova com a entrega de 3.180 cartões de auxílio-alimentação para famílias em situação de extrema pobreza na capital baiana. O evento está marcado para as 9h, no Centro de Convenções Salvador, na Boca do Rio.

A iniciativa faz parte da ampliação da política municipal voltada ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. Além do benefício destinado à alimentação, o programa prevê ações em áreas como habitação, qualificação profissional e acompanhamento socioassistencial.

De acordo com a gestão municipal, o Vida Nova reúne medidas voltadas à redução das desigualdades sociais e ao fortalecimento da autonomia das famílias atendidas. Entre as ações previstas estão a concessão de aluguel social, melhorias habitacionais, oferta de cursos profissionalizantes e acompanhamento contínuo por equipes da assistência social.

A cerimônia de lançamento contará com a presença do prefeito Bruno Reis e do secretário municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, além de outras autoridades municipais.

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Segundo a prefeitura, a ampliação do programa busca reforçar a rede de proteção social do município, com foco na segurança alimentar, no acesso a direitos e na criação de oportunidades para famílias em situação de maior vulnerabilidade.

Tags:

Salvador

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