DIA DO SERVIDOR

Prefeitura de Salvador antecipa pagamento dos salários de outubro

Valores estarão disponíveis na quarta-feira (28), no Dia do Servidor Público

Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:03

Prefeitura de Salvador Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta segunda-feira (26) que o pagamento dos salários de outubro dos servidores públicos municipais será antecipado. Os valores estarão disponíveis na quarta-feira (28), data em que é celebrado o Dia do Servidor Público Municipal.

O anúncio foi feito pelo prefeito nas redes sociais. Na publicação, Bruno Reis informou também as datas do ponto facultativo e da retomada das atividades da Prefeitura após o feriado prolongado.

“Passando aqui para trazer uma boa notícia para os servidores municipais: o salário de outubro será antecipado e nesta quarta, dia 28, já estará na conta para vocês se organizarem para o feriadão. Nosso ponto facultativo será na sexta-feira, dia 30, e na terça, após o feriado de Finados, a Prefeitura retoma as atividades. Vamos juntos”, publicou o prefeito.

Passando aqui para trazer uma boa notícia para os servidores municipais: o salário será antecipado e nesta quarta, dia 28, já estará na conta para vocês se organizarem para o feriadão! — Bruno Reis (@brunoreisba) October 26, 2026

A Prefeitura de Salvador já havia anunciado a transferência da comemoração do Dia do Servidor Público Municipal, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, para a sexta-feira, dia 30, que será de ponto facultativo no município.