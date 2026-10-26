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Prefeitura de Salvador antecipa pagamento dos salários de outubro

Valores estarão disponíveis na quarta-feira (28), no Dia do Servidor Público

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:03

Prefeitura de Salvador divulga resultado final de concurso
Prefeitura de Salvador  Crédito: Divulgação

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta segunda-feira (26) que o pagamento dos salários de outubro dos servidores públicos municipais será antecipado. Os valores estarão disponíveis na quarta-feira (28), data em que é celebrado o Dia do Servidor Público Municipal.

O anúncio foi feito pelo prefeito nas redes sociais. Na publicação, Bruno Reis informou também as datas do ponto facultativo e da retomada das atividades da Prefeitura após o feriado prolongado.

“Passando aqui para trazer uma boa notícia para os servidores municipais: o salário de outubro será antecipado e nesta quarta, dia 28, já estará na conta para vocês se organizarem para o feriadão. Nosso ponto facultativo será na sexta-feira, dia 30, e na terça, após o feriado de Finados, a Prefeitura retoma as atividades. Vamos juntos”, publicou o prefeito.

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A Prefeitura de Salvador já havia anunciado a transferência da comemoração do Dia do Servidor Público Municipal, tradicionalmente celebrado em 28 de outubro, para a sexta-feira, dia 30, que será de ponto facultativo no município.

A alteração permitirá que os servidores municipais tenham um feriado prolongado. Após o ponto facultativo de sexta-feira (30) e o fim de semana, a segunda-feira (2 de novembro) será feriado nacional pelo Dia de Finados.

Tags:

Salvador

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