Prefeitura de Salvador divulga edital para venda de 14 terrenos

A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria da Fazenda, publicou nesta quarta-feira (12) no Diário Oficial do Município (DOM) um edital para venda de 14 terrenos do município que atualmente não são utilizados. Com áreas de 400 m² a 12 mil m², as propriedades estão localizadas nos bairros de Piatã (7), Pituba (3), Itaigara, Boca do Rio, Jardim Armação e Dois de Julho.



Para participar, o interessado deverá acessar o site da Sefaz, gerar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e fazer o depósito de 5% do valor do imóvel. No caso do vencedor, o recurso será descontado na primeira parcela do terreno. Será possível dividir o pagamento em até dez vezes.