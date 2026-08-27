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Prefeitura de Salvador faz ensaio fotográfico com alunos da EJA e emociona nas redes sociais

Projeto foi inspirado nas tradicionais fotos escolares

Millena Marques

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 14:25

Ensaio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de Salvador Crédito: Prefeitura de Salvador

A Prefeitura de Salvador realizou um ensaio fotográfico com estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal. Inspirada nas tradicionais fotos escolares, a ação teve como objetivo valorizar a trajetória de pessoas que decidiram retomar os estudos e realizar um sonho adiado por diferentes circunstâncias da vida.

"Tem sonhos que ficam guardados na gaveta e a gente acha que nunca vão sair de lá… mas a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é lugar de realizar! Convidamos os nossos alunos para fazer sua primeira foto escolar oficial e viver esse momento, que muitos deles nem imaginavam que um dia chegaria", escreveu a gestão municipal em uma publicação nas redes sociais.

Nos registros, os estudantes aparecem usando o uniforme escolar e o capelo, acessório tradicional de formaturas. Eles também posaram diante de uma bandeira do Brasil e simularam a assinatura do tão sonhado diploma.

Ensaio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede municipal de Salvador 1 de 12

A ação ocorre na mesma semana em que a prefeitura lançou o programa Bolsa Presença Municipal. A iniciativa prevê o pagamento de R$ 100 mensais para estudantes da EJA da rede municipal.

O programa foi anunciado pelo prefeito Bruno Reis nesta terça-feira (25), durante um evento realizado no bairro Costa Azul. De acordo com a gestão municipal, cerca de 10 mil alunos serão beneficiados. O investimento previsto é de R$ 1 milhão por mês, totalizando R$ 12 milhões por ano.

Para receber o auxílio, o estudante deverá estar matriculado na rede municipal de ensino, manter os dados cadastrais atualizados e apresentar frequência mínima de 75% no mês. As regras para pagamento e acompanhamento do benefício ainda serão regulamentadas pelo Executivo.

A medida tem como objetivo incentivar a permanência dos alunos na escola e reduzir os índices de evasão escolar. Segundo Bruno Reis, o benefício pode auxiliar estudantes que precisam conciliar os estudos com o trabalho e outras responsabilidades familiares.