RENOVAÇÃO

Prefeitura de Salvador inicia entrega de 700 ônibus novos e terá 80% da frota climatizada

Primeiro lote reúne 326 veículos, que atenderão mais de 140 linhas e cerca de 180 bairros da capital

Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:24

Novos ônibus serão entregues Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS/Arquivo

A Prefeitura de Salvador iniciará neste sábado (19) a entrega de cerca de 700 ônibus novos para o transporte público. Todos os veículos terão ar-condicionado e motores Euro 6, que emitem menos poluentes.

Os primeiros 326 coletivos serão apresentados pelo prefeito Bruno Reis durante uma cerimônia no Monumento Luís Eduardo Magalhães, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), a partir das 9h de amanhã. Os demais entrarão no sistema gradualmente até o fim de dezembro.

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O primeiro lote será distribuído entre as empresas Plataforma e Ottrans. Mais de 140 linhas e cerca de 180 bairros serão beneficiados. As estações da Lapa, Mussurunga, Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras também terão linhas contempladas.

A renovação abrangerá o sistema convencional e o transporte complementar, que receberá pela primeira vez veículos climatizados. Os novos ônibus também terão letreiro traseiro com a identificação da linha.

Salvador possui atualmente 2 mil coletivos. A entrega renovará 35% da frota e elevará para 80% a proporção de veículos com ar-condicionado.

Parte dos ônibus foi comprada com financiamento do BNDES pelo Novo PAC Mobilidade. Outra parcela corresponde à renovação obrigatória das concessionárias.