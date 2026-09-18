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Prefeitura de Salvador inicia entrega de 700 ônibus novos e terá 80% da frota climatizada

Primeiro lote reúne 326 veículos, que atenderão mais de 140 linhas e cerca de 180 bairros da capital

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:24

Linhas de ônibus na Cidade Baixa são alteradas a partir de hoje (15) por causa de obra; saiba quais
Novos ônibus serão entregues Crédito: Lucas Moura/ Secom PMS/Arquivo

A Prefeitura de Salvador iniciará neste sábado (19) a entrega de cerca de 700 ônibus novos para o transporte público. Todos os veículos terão ar-condicionado e motores Euro 6, que emitem menos poluentes.

Os primeiros 326 coletivos serão apresentados pelo prefeito Bruno Reis durante uma cerimônia no Monumento Luís Eduardo Magalhães, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), a partir das 9h de amanhã. Os demais entrarão no sistema gradualmente até o fim de dezembro.

Quem tem direito a passe livre em ônibus e como funciona

O Passe Livre é um benefício governamental criado para facilitar o acesso de alguns cidadãos ao transporte coletivo. Na prática, ele garante o direito de utilizar ônibus e outros meios de locomoção sem pagar nada pelas passagens. Em alguns casos, isso inclui rotas interestaduais e intermunicipais – ou seja, viagens entre cidades e estados diferentes. por Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília
O direito de viajar de graça já é garantido por lei para vários grupos sociais. Portanto, além do Passe Livre para pessoas com deficiência, os brasileiros e brasileiras podem contar com iniciativas que concedem transporte gratuito a pessoas idosas, estudantes e jovens (que não sejam necessariamente estudantes). Apesar de serem voltadas para públicos diferentes, essas modalidades têm um requisito em comum: para utilizá-las, é preciso apresentar uma comprovação de baixa renda. por (Foto: Banco de imagem)
O programa Passe Livre para pessoas com deficiência é nacional, de responsabilidade do Governo Federal. Foi uma iniciativa do Ministério da Infraestrutura criada em 1994 pela Lei nº 8.899. Usando o Passe Livre, as pessoas com deficiência que se encaixam na categoria de baixa renda podem fazer viagens interestaduais sem pagar nada. É possível utilizar o benefício para embarcar gratuitamente em ônibus de viagem, trens e barcos. por Divulgação
Passe Livre Federal é voltado para pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual ou múltipla. Só pode acessar o benefício quem tem renda familiar mensal de, no máximo, um salário mínimo por pessoa. por
para viajar de graça entre estados diferentes, a pessoa idosa não precisa de uma carteirinha específica. Basta comprovar a idade e a renda. Mas isso fica bem mais fácil com a Carteira da Pessoa Idosa (ou Carteira do Idoso), um documento de cobertura nacional emitido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. por (Foto: Banco de imagem)
Além dos programas federais, existem várias iniciativas de transporte facilitado disponibilizadas pelos governos estaduais e municipais para ajudar algumas pessoas a viajarem entre cidades do mesmo estado. Também existem medidas similares voltadas para o transporte público convencional (ônibus urbanos, metrô etc). por Arison Marinho
Os programas estaduais e municipais têm nomes, regras de funcionamento, públicos-alvo e requisitos diferentes, que variam de acordo com as leis de cada estado. Eles podem oferecer passagens gratuitas ou desconto na compra de passagens em rotas convencionais ou intermunicipais. por Arison Marinho
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O Passe Livre é um benefício governamental criado para facilitar o acesso de alguns cidadãos ao transporte coletivo. Na prática, ele garante o direito de utilizar ônibus e outros meios de locomoção sem pagar nada pelas passagens. Em alguns casos, isso inclui rotas interestaduais e intermunicipais – ou seja, viagens entre cidades e estados diferentes. por Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

O primeiro lote será distribuído entre as empresas Plataforma e Ottrans. Mais de 140 linhas e cerca de 180 bairros serão beneficiados. As estações da Lapa, Mussurunga, Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras também terão linhas contempladas.

A renovação abrangerá o sistema convencional e o transporte complementar, que receberá pela primeira vez veículos climatizados. Os novos ônibus também terão letreiro traseiro com a identificação da linha.

Salvador possui atualmente 2 mil coletivos. A entrega renovará 35% da frota e elevará para 80% a proporção de veículos com ar-condicionado.

Parte dos ônibus foi comprada com financiamento do BNDES pelo Novo PAC Mobilidade. Outra parcela corresponde à renovação obrigatória das concessionárias.

A prefeitura também negocia com o Banco Mundial a compra de 100 ônibus elétricos climatizados, previstos para chegar em 2027. Os veículos deverão atender prioritariamente o BRS Orla e o futuro BRT Pirajá, que ligará a Estação da Lapa ao Aeroporto de Salvador.

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