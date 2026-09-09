Prefeitura de Salvador inicia operação de nova linha do BRT nesta quarta-feira (9)

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Millena Marques
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 18:37
A Prefeitura de Salvador iniciou, nesta quarta-feira (9), a operação da linha B6 – Lapa x Patamares, que conecta a Estação da Lapa à região da orla.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), o serviço começa em operação assistida, das 9h às 16h, com intervalo médio de 10 minutos. Com início na Estação da Lapa, a nova linha segue pelas avenidas Vasco da Gama, Juracy Magalhães e ACM por meio da via exclusiva até a Estação Pituba do BRT. A partir daí, os ônibus do BRT acessam a Rua Rio Grande do Sul e seguem em um tráfego misto na Avenida Octávio Mangabeira (Orla).
Os veículos, então, prosseguem pela Orla até o início da Avenida Pinto de Aguiar, onde fazem o retorno em frente à Avenida Ibirapitanga. Para voltar à Lapa, os ônibus fazem o trajeto inverso, seguindo pelas avenidas Octávio Mangabeira (Orla) e Manoel Dias da Silva, em tráfego misto. Ao chegarem à Estação Pituba, os veículos acessam novamente o corredor exclusivo, percorrendo as avenidas ACM, Juracy Magalhães e Vasco da Gama, até a Lapa.
O titular da Semob, Pablo Souza, afirma que a nova linha do BRT é mais uma opção de transporte público eficiente, que vai facilitar a vida dos soteropolitanos. “Muita gente vinha pela Orla nos ônibus convencionais e descia nas proximidades da Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, para fazer a integração. Não vai existir mais essa necessidade. A B6 oferece mais conforto, comodidade, ônibus novos com ar-condicionado. É uma série de vantagens”, aponta o secretário.