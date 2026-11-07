OPORTUNIDADE

Prefeitura de Salvador prorroga pagamento de inscrição do concurso público da Guarda Civil

Certame oferece 50 vagas imediatas para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3ª Classe

Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 10:03

Prefeitura de Salvador Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador prorrogou o prazo para pagamento das inscrições do concurso da Guarda Civil Municipal (GCM) até a próxima terça-feira (10). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6), em comunicado assinado em conjunto com a Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

"Dessa forma, os candidatos que ainda não realizaram o pagamento poderão acessar o sistema de inscrição para efetuar a reimpressão do boleto e realizar o pagamento dentro do novo prazo estabelecido", diz trecho do aviso.

O certame oferece 50 vagas imediatas para o cargo de Guarda Civil Municipal de 3ª Classe, além da formação de cadastro de reserva.

O cargo exige ensino médio completo e conta com taxa de inscrição de R$ 98. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. De acordo com o edital, publicado na última sexta-feira (19), o salário inicial é de R$ 1.773,21, mas a remuneração pode chegar a R$ 3.546,42.

As vagas observarão a reserva legal para grupos específicos. Do total ofertado, pelo menos 5% serão destinados a pessoas com deficiência (PCD), 30% a candidatos negros e 20% a candidatas do sexo feminino.

O cronograma prevê a abertura dos pedidos de isenção da taxa de inscrição nos dias 21 e 22 de setembro. Já o prazo inicial para pagamento do boleto terminaria em 6 de novembro.

As provas do concurso serão realizadas em Salvador. Caso o número de inscritos ultrapasse a capacidade disponível na capital baiana, a FGV poderá aplicar os exames em municípios próximos. Além da prova objetiva, os candidatos aprovados nas etapas iniciais também deverão passar pelo Teste de Aptidão Física (TAF), conforme previsto no edital.