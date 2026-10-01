INAUGURAÇÃO

Prefeitura inaugura Centro Cultural Novo Mané Dendê com show gratuito de Léo Santana

Evento ocorre nesta sexta-feira (2)

Millena Marques

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:07

Léo Santana no FV 26 Crédito: Lucas Leawry/Divulgação

O Subúrbio Ferroviário de Salvador ganha, a partir das 18h desta sexta-feira (2), um novo espaço dedicado à cultura, formação e convivência. O Centro Cultural Novo Mané Dendê será inaugurado pela Prefeitura de Salvador com um show gratuito de Léo Santana, além de outras atrações culturais.

Conhecido antes mesmo da abertura como Centro de Convenções do Subúrbio, o equipamento integra o conjunto de intervenções do projeto Novo Mané Dendê, coordenado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra). A gestão do espaço ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Para o secretário de Infraestrutura, Julio Santos, a criação do centro cultural amplia as possibilidades de convivência e acesso à cultura para os moradores da região.

“O Novo Mané Dendê vem modificando diferentes aspectos da vida no Subúrbio, com investimentos em infraestrutura, moradia, saneamento, mobilidade e equipamentos públicos. Agora, o Centro Cultural acrescenta a esse processo um espaço permanente de convivência, produção artística e oportunidades, fortalecendo um legado que poderá ser aproveitado pelas próximas gerações”, afirma.

Palco reúne artistas das periferias

A programação de abertura foi construída a partir da relação dos artistas com os territórios populares de Salvador. Além do show de Léo Santana, que tem origem no Subúrbio Ferroviário, o espetáculo reunirá cerca de 60 artistas em uma apresentação que combina música, teatro, dança e audiovisual.

A montagem tem criação e direção geral de George Vladimir, texto de Claudio Simões, direção de movimento de Elivan Nascimento e direção musical de Tiago Pulgas. A banda base será formada por músicos ligados ao pagode baiano.

Entre os nomes confirmados estão Mário Show, Elaine Brasil, Raí Ferreira, Sérgio Login, Odilon, Laisa Sartre, Andrezza, Alba Carvalho, Tiago, Junior, do Quabales, e Imperatriz do Forró. A programação também contará com os atores Paulo Reis, Yan Almeida, Raissa, Carol Gaspar, Cícero Locija e Bebele Cruz, além dos corpos de baile Balé Gospel e Uzarte.

Depois da inauguração, o Centro Cultural Novo Mané Dendê terá uma agenda permanente de atividades. A Secult prevê a realização de iniciativas por meio da Diretoria de Cidadania Cultural, incluindo ações dos programas Escutando Nossa Cultura, Salvador Capital Afro e Salvador Cidade das Crianças.

O equipamento também contará com uma parceria com o Balé Folclórico da Bahia (BFB), que levará ao território atividades de formação artística, intercâmbio, programação cultural e valorização da produção desenvolvida pela própria comunidade.

Entre as ações planejadas estão o BFB Júnior, destinado à formação de crianças e adolescentes em dança e ginástica rítmica; a Oficina de Sonoridade Popular, voltada à música e aos ritmos da cultura popular baiana, incluindo a produção coletiva de instrumentos; a Oficina de Dança para Adultos, com atividades voltadas ao movimento, criatividade e socialização; e a Oficina de Teatro para Adolescentes e Adultos, com exercícios de expressão corporal e vocal, criatividade, presença cênica e integração.

Para o secretário de Cultura e Turismo, Alexandre Reis, a proposta é fazer do equipamento um espaço conectado ao cotidiano e à produção cultural do território.

“O Centro Cultural nasce com a perspectiva de aproximar ainda mais a produção cultural das pessoas que vivem no Subúrbio. A programação de abertura, formada por artistas com vínculos com as comunidades, expressa essa proposta de fazer do equipamento um espaço construído para a população e em diálogo permanente com ela”, destaca.

Formação profissional e geração de renda

Além da programação cultural, o equipamento também será utilizado para ações de qualificação profissional e inclusão produtiva. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) desenvolverá atividades no local voltadas à capacitação, empregabilidade, inclusão digital e geração de renda.

Por meio do programa Treinar para Empregar, serão disponibilizadas oportunidades de formação profissional alinhadas às demandas do mercado de trabalho. Também estão previstas iniciativas de capacitação e inclusão digital, ampliando o acesso dos moradores a ferramentas tecnológicas e novas possibilidades de inserção profissional.