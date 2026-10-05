SALVADOR

Prefeitura inaugura parque no Imbuí com 140 novas árvores, 12 quiosques e espaços de lazer para as famílias

Intervenção transformou o canteiro central da Avenida Jorge Amado em uma área de mais de 20 mil m² com equipamentos esportivos, parques infantis, pet park e novas áreas verdes

Esther Morais

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09:19

Novo Imbuí: parque linear ganha quadra de tênis, quiosques e espaços de lazer após R$ 6 milhões em obras Crédito: Igor Santos/ Secom PMS

A Prefeitura de Salvador inaugurou, no final da tarde de sábado (3), o Novo Imbuí, projeto que transformou o canteiro central da Avenida Jorge Amado em um parque linear com espaços de lazer, esporte e convivência. A obra recebeu investimento de mais de R$ 6 milhões e ocupa uma área superior a 20 mil metros quadrados.

A entrega foi realizada pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário de Manutenção da Cidade, Lázaro Jezler. Com mais de 1 km de extensão, o novo espaço reúne equipamentos voltados para diferentes públicos e atividades.

Entre as novidades estão 12 quiosques comerciais, uma quadra pública de tênis, parques infantis, pet park, academia de saúde, sanitários e vestiários. O local também mantém a pista de skate e conta com a requalificação da ciclovia e das quadras poliesportiva e de areia.

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A área verde existente foi preservada e recebeu reforço na arborização, com o plantio de 140 mudas de árvores, além de novos espaços com gramado. A intervenção também utilizou piso intertravado permeável, desenvolvido para facilitar a absorção da água da chuva.

Durante a inauguração, Bruno Reis destacou que a proposta foi além da urbanização do canteiro central e buscou transformar o espaço em uma área de convivência. Segundo o prefeito, a última intervenção realizada no local havia ocorrido há 16 anos.

De acordo com Lázaro Jezler, o parque linear foi projetado para integrar áreas verdes, espaços de lazer e equipamentos esportivos. O secretário destacou especialmente a implantação da quadra pública de tênis, que se torna a segunda da cidade, após a existente na Boca do Rio.

A intervenção também incluiu a restauração do monumento em homenagem ao escritor Jorge Amado. A proposta, segundo a Prefeitura, segue conceito semelhante ao adotado na Avenida Centenário, onde o canteiro central também possui um canal.

O projeto foi elaborado a partir de demandas apresentadas por moradores do bairro. Segundo a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, o trecho do canteiro estava danificado e sem estrutura adequada para lazer e convivência.

A nova estrutura passou a contar ainda com áreas para caminhadas, bancos para descanso e espaços destinados à prática de atividades físicas.