TRANSPORTE

Prefeitura inicia operação de nova linha do BRT Salvador nesta quarta (9)

Novo serviço vai conectar a Estação da Lapa à região da orla

Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:29

BRT Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A partir desta quarta-feira (9), a Prefeitura de Salvador inicia a operação da linha B6 – Lapa x Patamares, que vai conectar a Estação da Lapa à região da orla.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), o serviço começa em operação assistida, das 9h às 16h, com intervalo médio de 10 minutos.

A nova linha que sai da Estação da Lapa vai operar no modelo BRT/BRS, com trechos em corredores exclusivos e em tráfego misto.