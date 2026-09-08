Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura inicia operação de nova linha do BRT Salvador nesta quarta (9)

Novo serviço vai conectar a Estação da Lapa à região da orla

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:29

BRT
BRT Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A partir desta quarta-feira (9), a Prefeitura de Salvador inicia a operação da linha B6 – Lapa x Patamares, que vai conectar a Estação da Lapa à região da orla.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), o serviço começa em operação assistida, das 9h às 16h, com intervalo médio de 10 minutos.

A nova linha que sai da Estação da Lapa vai operar no modelo BRT/BRS, com trechos em corredores exclusivos e em tráfego misto.

Leia mais

Imagem - Parcelas a partir de R$ 790: novo residencial em Patamares terá 432 apartamentos, piscina, área gourmet e mais

Parcelas a partir de R$ 790: novo residencial em Patamares terá 432 apartamentos, piscina, área gourmet e mais

Imagem - Maroon 5 em Salvador: Shopping terá tarifa especial de estacionamento por R$ 25

Maroon 5 em Salvador: Shopping terá tarifa especial de estacionamento por R$ 25

Imagem - Novo hotel com 80 suítes, rooftop e espaço para eventos será construído no Rio Vermelho e deve abrir em 2027

Novo hotel com 80 suítes, rooftop e espaço para eventos será construído no Rio Vermelho e deve abrir em 2027

O início da operação, às 9h, será acompanhado pela subsecretária de Mobilidade em exercício, Luciana Santana.

Tags:

Salvador Transporte

Mais recentes

Imagem - Menino de 7 anos morre após ser atropelado por caminhão betoneira no oeste da Bahia

Menino de 7 anos morre após ser atropelado por caminhão betoneira no oeste da Bahia
Imagem - 'Levaram de mim o meu amor', desabafa PM após assassinato da filha em Salvador

'Levaram de mim o meu amor', desabafa PM após assassinato da filha em Salvador
Imagem - Salvador ganha festival internacional de coquetelaria com festa gratuita na Rua Chile em novembro

Salvador ganha festival internacional de coquetelaria com festa gratuita na Rua Chile em novembro