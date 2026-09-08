Prefeitura inicia operação de nova linha do BRT Salvador nesta quarta (9)

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Millena Marques
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 13:29
A partir desta quarta-feira (9), a Prefeitura de Salvador inicia a operação da linha B6 – Lapa x Patamares, que vai conectar a Estação da Lapa à região da orla.
De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), o serviço começa em operação assistida, das 9h às 16h, com intervalo médio de 10 minutos.
A nova linha que sai da Estação da Lapa vai operar no modelo BRT/BRS, com trechos em corredores exclusivos e em tráfego misto.
O início da operação, às 9h, será acompanhado pela subsecretária de Mobilidade em exercício, Luciana Santana.