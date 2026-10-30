Prêmio Melhores da Gastronomia anuncia vencedores no Centro de Convenções

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Millena Marques
Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:00
O Prêmio Melhores da Gastronomia Salvador anuncia, na noite desta sexta-feira (30), os vencedores de suas 40 categorias. A cerimônia foi realizada no Centro de Convenções Salvador (CCS) e reuniu cerca de 400 convidados, entre chefs, empresários, autoridades, críticos gastronômicos e personalidades do setor.
Em sua segunda edição, a premiação reconhece restaurantes, profissionais e iniciativas que se destacaram na cena gastronômica da capital baiana. Os detalhes dos vencedores de cada categoria vão ser divulgados em tempo real no site Ronaldo Jacobina, parceiro do CORREIO.
Confira os finalistas
● Chef do Ano: Daniel Buzzi; Fabrício Lemos; Ricardo Silva
● Melhor Restaurateur: Angeluci Figueiredo (Preta); Karine Queiroz; Murcio Dias
● Melhor Chef Patissier: Fabi Teixeira; Kafe Bassi; Lisiane Arouca
● Melhor Mixologista: Jonatan Albuquerque; Junior Queiroz; Milo Peligro
● Melhor Maître: Clebson (Amado); Joca (Alfredo'Ro); Sinho (Origem)
● Melhor Atendimento ao Cliente: Amado; Gero Salvador; Mistura Contorno
● Melhor Equipe de Cozinha: Mignon Restaurante; Origem; Pasta em Casa
● Melhor Ambiente: Amado Salvador; Lafayette; Lotti
● Melhor Programa de Sustentabilidade: Boia; Casa de Tereza; Manga
● Melhor Experiência para Famílias: Bella Napoli; Di Liana; A Porteira (Dique)
● Melhor Bar ou Coquetelaria: Amado Salvador; Gem; Purgatório Bar
● Melhor Lugar para um Date: Miss Koh; Morea; Principote Salvador
● Melhor Lugar para Socializar: Casaria; Leto Gastronomia; Soho Marina
● Melhor Pet Friendly: Almaléa Sorvetes; Melt; —
● Melhor Buffet: Alfredo'Ro; Mignon; Vini Figueira
● Melhor Acarajé: Acarajé da Cira; Acarajé da Regina; Acarajé Dária e Laura
● Melhor Boteco: Boteco do França; Megiro; Pirambeira Bar
● Melhor Café da Manhã: Falka Confeitaria; Padó; Sêmola
● Melhor Cafeteria: Cardamomo; Dona Xícara; Garimpo da Barista
● Melhor Carta de Drinks: Amado; Morea; Purgatório Bar
● Melhor Carta de Vinhos: Origem; Silva Cozinha; Vona
● Melhor Delivery: Alfredo'Ro Trattoria & Forneria; Cazolla; Toutz
● Melhor Doceria: Casa Ópera; Jeanne Garcia Confeitaria; Le Lapin Confeitaria
● Melhor Experiência de Praia: Barraca do Lôro; Blue Praia Bar; Principote Salvador
● Melhor Experiência Gastronômica: Amado; Manga; Origem
● Melhor Hamburgueria: Bravo; Cazolla; RED Burger
● Melhor Padaria: Ahorita; Da Talli; Paneville
● Melhor Pizzaria: Forneria Alfredo'Ro; Forneria Pasta em Casa; Mamma's Pizza
● Melhor Restaurante – Categoria Geral: Amado; Manga; Origem
● Melhor Restaurante de Carnes: Carvão; Barbacoa; Boi Preto
● Melhor Restaurante de Comida Baiana: Casa de Tereza; Donana; Ki-Mukeka
● Melhor Restaurante de Comida Saudável: Healthy; Puro Saudável; Saúde na Panela
● Melhor Restaurante de Cozinha Asiática: Miss Koh; Morea; Zūuk Sushi
● Melhor Restaurante de Cozinha Italiana: Isola Cucina; Pasta em Casa; Vona
● Melhor Restaurante de Cozinha Mediterrânea: A Casa Vidal; Mistura Contorno; Vini Figueira Mar
● Melhor Restaurante de Hotel: Arento; Genaro; Gero Salvador
● Melhor Restaurante de Peixes e Frutos do Mar: Boia; Mistura Contorno; Vini Figueira Mar
● Melhor Restaurante Regional de Cozinha Brasileira: Cuco Bistrô; Dona Mariquita; Preta – Ilha dos Frades
● Melhor Sorveteria: Bacio Di Latte; Borelli; Gelato Luce