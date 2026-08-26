Prêmio Melhores da Gastronomia reúne 160 bares e restaurantes em disputa por 40 categorias em Salvador

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Carol Neves
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:34
O Prêmio Melhores da Gastronomia divulgou nesta quinta-feira (20) os 160 bares e restaurantes que vão participar da edição 2026. A premiação terá 40 categorias e pretende destacar diferentes estilos e experiências da gastronomia de Salvador.
Os participantes foram definidos a partir de indicações dos jurados e também de inscrições feitas pelos próprios estabelecimentos. Depois dessa etapa, os nomes passam por curadoria e avaliação técnica.
Antes do início das visitas, os 27 jurados participaram de uma reunião na quarta-feira (12), no espaço de eventos Chile 27, para conhecer as regras e os critérios da premiação. A identidade dos avaliadores será mantida em sigilo até a cerimônia.
Entre os critérios utilizados estão sabor, apresentação, criatividade, qualidade dos ingredientes, atendimento e inovação. As avaliações serão feitas presencialmente, sem aviso prévio, até 25 de setembro.
Além da análise dos jurados, o público também poderá influenciar o resultado. Avaliações feitas no Google e no TripAdvisor até 25 de setembro serão consideradas como votação popular e farão parte do processo de avaliação.
A premiação foi criada pela promoter e produtora de eventos Licia Fabio, pelo jornalista e crítico gastronômico Ronaldo Jacobina e pelo contador e CEO da HubNexxo, Paulo Neto.
Segundo Paulo Neto, a padronização dos critérios é necessária para garantir maior uniformidade na análise. “O objetivo é garantir que todos os jurados tenham a mesma compreensão dos critérios e possam avaliar os estabelecimentos a partir de parâmetros técnicos e comuns”, afirmou.
Licia Fabio destacou o crescimento do setor na capital baiana. “Salvador vive um momento muito especial na gastronomia. Temos um cenário cada vez mais diverso, com profissionais talentosos, restaurantes de diferentes estilos e uma cozinha que ganha cada vez mais reconhecimento. O prêmio é uma forma de valorizar esse movimento e mostrar a força que a nossa gastronomia tem”, destacou.
Já Ronaldo Jacobina ressaltou a diversidade de perfis presentes na cidade. “A proposta é fazer uma avaliação técnica, mas também plural, porque a gastronomia de Salvador é muito diversa. Temos diferentes estilos, propostas e experiências, e é importante que essa riqueza esteja representada no prêmio”, afirmou.
Entre as 40 categorias estão Chef do Ano, Mixologista, Melhor Ambiente, Melhor Lugar para um Date, Melhor Lugar para Socializar e Melhor Pet Friendly. Veja a lista completa:
A CASA VIDAL
A CUBANA
A FAVORITA
A PADOCA
A PORTEIRA RESTAURANTE
ABARÁ DA VOVO
ACARAJÉ DA CIRA
ACARAJÉ DA DINHA
ACARAJÉ DA REGINA
ACARAJÉ DARIA E LAURA
ACARAJÉ DO BAIANO
ACARAJÉ DO GREGÓRIO
AHORITA
AL MARE
ALFREDO’RO RISTORANTE
ALMACEN PEPE
ALMALEA SORVETES
AMADO
AMADO SALVADOR
ARENTO
BACIO DI LATTE
BAR DO JONAS
BARBACOA
BARGAÇO
BARRACA DO LORO
BLUE PRAIA BAR
BOI PRETO
BOIA
BORELLI
BOTECO DO FRANÇA
BOTECO PORTUGUES
BOTTINO
BRAVO
BTS BURGUER
BUDDHA BISTRO
BUFFET LUCAS TOURINHO
CAFÉ E CANA
CAFELIER
CANTINA COSA NOSTRA
CANTINA VOLPI
CANTO RESTAURANTE
CARDAMOMO
CARVÃO
CASA CHALABI
CASA DE TEREZA
CASA DI VINA
CASA IRYNA
CASA OPERA
CASARIA
CAZOLLA
CHEZ BERNARD
COFFEETOWN SALVADOR
CORK WINE LAB
CREMA
CREMONINI
CUCO BISTRO
DA TALLI
DE ALÉM MAR
DELI & CIA
DI LIANA
DO COADO AO ESPRESSO
DONA MARIQUITA
DONA XÍCARA
DONANA
EGEU
FALKA CONFEITARIA
FASANO
FATIMA
FERA
FRIO GOSTOSO
GARIMPO DA BARISTA
GELATO LUCE
GEM
GENARO
GERO SALVADOR
GRÃO DE BICO
HEALTHY
ISOLA CUCINA
JABU
JEANNE GARCIA
JERIMUM
JHUN
KI-MUKEKA
LA LUPA
LA PASTA GIALLA
LA PULPERIA
LA TAPERIA
LAFAYETTE
LATITUDE 13
LE LAPIN CONFEITARIA
LETO GASTRONOMIA
LOTTI
LUTTY
MADERO
MAMMA JAMMA
MAMMA'S PIZZA
MANA
MANGA
MANJERICÃO
MARIPOSA
MEGIRO
MIGNON
MISS KOH
MISTURA - ITAPUÃ
MISTURA CONTORNO
MOREA
NOVA BELLES
O BAIANO CHURRASQUEIRO
OLIVA
ORI
ORI ROOFTOP
ORIENTE FAST
ORIGEM
OTTA
PADO
PADOCA DO CARMO
PANEVILLE
PARAÍSO DA CARNE DO SOL
PASTA EM CASA
PEDRA DO MAR
PEIXE VOADOR
PICUI
PIPA
PIRAMBEIRA BAR
PIZZA DA CHAPADA
PORO
PRETA
PRETO
PRINCIPOTE SALVADOR
PRISCILA DINIZ
PROA GASTROBAR
PURGATÓRIO BAR
PURO SAUDÁVEL
RAI CUNHA CONFEITARIA
RAÍZES
RAMMA
RED BURGER
RESTAURANTE SENAC PELOURINHO
ROCCA
SAÚDE NA PANELA
SEMOLA
SEVEN CAFÉ
SHANTI
SHIRO
SILVA COZINHA
SOHO
SOLANGE CAFE
SORVETERIA DA BARRA
SORVETERIA DA RIBEIRA
SUCRE
TOKAI
TORTARELLI
TOUTZ
UNE COZINHA
VINI FIGUEIRA
VINI FIGUEIRA MAR
VISHNU
VONA
YOLLO COFFEE BAR
ZUUK SUSHI
Finalistas
Os finalistas serão anunciados em 2 de outubro. A cerimônia que revelará os vencedores está marcada para 30 de outubro.
A edição 2026 tem patrocínio da HubNexxo, realização de Licia Fabio Produções, media partner do Jornal Correio, parceria oficial de mídia da Rede Bahia e apoio institucional de Ronaldo Jacobina, Prime Cost, SST, Morya e CAR Bahia.