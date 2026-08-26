PREMIAÇÃO

Prêmio Melhores da Gastronomia reúne 160 bares e restaurantes em disputa por 40 categorias em Salvador

Finalistas saem em outubro e vencedores serão anunciados no dia 30

Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:34

Ronaldo Jacobina, Lícia Fábio e Paulo Neto Crédito: Divulgação

O Prêmio Melhores da Gastronomia divulgou nesta quinta-feira (20) os 160 bares e restaurantes que vão participar da edição 2026. A premiação terá 40 categorias e pretende destacar diferentes estilos e experiências da gastronomia de Salvador.

Os participantes foram definidos a partir de indicações dos jurados e também de inscrições feitas pelos próprios estabelecimentos. Depois dessa etapa, os nomes passam por curadoria e avaliação técnica.

Antes do início das visitas, os 27 jurados participaram de uma reunião na quarta-feira (12), no espaço de eventos Chile 27, para conhecer as regras e os critérios da premiação. A identidade dos avaliadores será mantida em sigilo até a cerimônia.

Entre os critérios utilizados estão sabor, apresentação, criatividade, qualidade dos ingredientes, atendimento e inovação. As avaliações serão feitas presencialmente, sem aviso prévio, até 25 de setembro.

Além da análise dos jurados, o público também poderá influenciar o resultado. Avaliações feitas no Google e no TripAdvisor até 25 de setembro serão consideradas como votação popular e farão parte do processo de avaliação.

A premiação foi criada pela promoter e produtora de eventos Licia Fabio, pelo jornalista e crítico gastronômico Ronaldo Jacobina e pelo contador e CEO da HubNexxo, Paulo Neto.

Segundo Paulo Neto, a padronização dos critérios é necessária para garantir maior uniformidade na análise. “O objetivo é garantir que todos os jurados tenham a mesma compreensão dos critérios e possam avaliar os estabelecimentos a partir de parâmetros técnicos e comuns”, afirmou.

Licia Fabio destacou o crescimento do setor na capital baiana. “Salvador vive um momento muito especial na gastronomia. Temos um cenário cada vez mais diverso, com profissionais talentosos, restaurantes de diferentes estilos e uma cozinha que ganha cada vez mais reconhecimento. O prêmio é uma forma de valorizar esse movimento e mostrar a força que a nossa gastronomia tem”, destacou.

Já Ronaldo Jacobina ressaltou a diversidade de perfis presentes na cidade. “A proposta é fazer uma avaliação técnica, mas também plural, porque a gastronomia de Salvador é muito diversa. Temos diferentes estilos, propostas e experiências, e é importante que essa riqueza esteja representada no prêmio”, afirmou.

Entre as 40 categorias estão Chef do Ano, Mixologista, Melhor Ambiente, Melhor Lugar para um Date, Melhor Lugar para Socializar e Melhor Pet Friendly. Veja a lista completa:

A CASA VIDAL

A CUBANA

A FAVORITA

A PADOCA

A PORTEIRA RESTAURANTE

ABARÁ DA VOVO

ACARAJÉ DA CIRA

ACARAJÉ DA DINHA

ACARAJÉ DA REGINA

ACARAJÉ DARIA E LAURA

ACARAJÉ DO BAIANO

ACARAJÉ DO GREGÓRIO

AHORITA

AL MARE

ALFREDO’RO RISTORANTE

ALMACEN PEPE

ALMALEA SORVETES

AMADO

AMADO SALVADOR

ARENTO

BACIO DI LATTE

BAR DO JONAS

BARBACOA

BARGAÇO

BARRACA DO LORO

BLUE PRAIA BAR

BOI PRETO

BOIA

BORELLI

BOTECO DO FRANÇA

BOTECO PORTUGUES

BOTTINO

BRAVO

BTS BURGUER

BUDDHA BISTRO

BUFFET LUCAS TOURINHO

CAFÉ E CANA

CAFELIER

CANTINA COSA NOSTRA

CANTINA VOLPI

CANTO RESTAURANTE

CARDAMOMO

CARVÃO

CASA CHALABI

CASA DE TEREZA

CASA DI VINA

CASA IRYNA

CASA OPERA

CASARIA

CAZOLLA

CHEZ BERNARD

COFFEETOWN SALVADOR

CORK WINE LAB

CREMA

CREMONINI

CUCO BISTRO

DA TALLI

DE ALÉM MAR

DELI & CIA

DI LIANA

DO COADO AO ESPRESSO

DONA MARIQUITA

DONA XÍCARA

DONANA

EGEU

FALKA CONFEITARIA

FASANO

FATIMA

FERA

FRIO GOSTOSO

GARIMPO DA BARISTA

GELATO LUCE

GEM

GENARO

GERO SALVADOR

GRÃO DE BICO

HEALTHY

ISOLA CUCINA

JABU

JEANNE GARCIA

JERIMUM

JHUN

KI-MUKEKA

LA LUPA

LA PASTA GIALLA

LA PULPERIA

LA TAPERIA

LAFAYETTE

LATITUDE 13

LE LAPIN CONFEITARIA

LETO GASTRONOMIA

LOTTI

LUTTY

MADERO

MAMMA JAMMA

MAMMA'S PIZZA

MANA

MANGA

MANJERICÃO

MARIPOSA

MEGIRO

MIGNON

MISS KOH

MISTURA - ITAPUÃ

MISTURA CONTORNO

MOREA

NOVA BELLES

O BAIANO CHURRASQUEIRO

OLIVA

ORI

ORI ROOFTOP

ORIENTE FAST

ORIGEM

OTTA

PADO

PADOCA DO CARMO

PANEVILLE

PARAÍSO DA CARNE DO SOL

PASTA EM CASA

PEDRA DO MAR

PEIXE VOADOR

PICUI

PIPA

PIRAMBEIRA BAR

PIZZA DA CHAPADA

PORO

PRETA

PRETO

PRINCIPOTE SALVADOR

PRISCILA DINIZ

PROA GASTROBAR

PURGATÓRIO BAR

PURO SAUDÁVEL

RAI CUNHA CONFEITARIA

RAÍZES

RAMMA

RED BURGER

RESTAURANTE SENAC PELOURINHO

ROCCA

SAÚDE NA PANELA

SEMOLA

SEVEN CAFÉ

SHANTI

SHIRO

SILVA COZINHA

SOHO

SOLANGE CAFE

SORVETERIA DA BARRA

SORVETERIA DA RIBEIRA

SUCRE

TOKAI

TORTARELLI

TOUTZ

UNE COZINHA

VINI FIGUEIRA

VINI FIGUEIRA MAR

VISHNU

VONA

YOLLO COFFEE BAR

ZUUK SUSHI

Finalistas

Os finalistas serão anunciados em 2 de outubro. A cerimônia que revelará os vencedores está marcada para 30 de outubro.