REPARAÇÃO

Prêmio Wanda Chase: 250 entidades de Salvador poderão receber R$ 10 mil; inscrições começam nesta terça

Edital contempla afoxés, blocos afro, grupos de capoeira, coletivos de hip hop e outras entidades culturais; prazo para se inscrever vai até 19 de novembro

Mariana Rios

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:34

Prefeitura de Salvador lança edital Wanda Chase para destinar R$ 2,5 milhões a blocos e entidades culturais Crédito: Igor Santos / Secom PMS

A partir desta terça-feira (15), entidades culturais de Salvador podem se inscrever no Prêmio Wanda Chase, que vai distribuir R$ 2,5 milhões para 250 instituições que atuam na preservação e valorização de expressões culturais negras e populares na cidade. Cada selecionada receberá R$ 10 mil.

As inscrições ficam abertas até 19 de novembro, conforme as regras do edital, disponível no site da Secretaria Municipal da Reparação (Semur).

Prêmio Wanda Chase: 250 entidades culturais de Salvador vão receber R$ 10 mil 1 de 11

Podem participar afoxés, blocos afro, blocos de reggae, blocos de samba, blocos indígenas, grupos de capoeira e coletivos de hip hop que tenham sede ou atuação em Salvador. Entre os requisitos estão ter pelo menos cinco anos de fundação e comprovar participação em ao menos duas edições do Carnaval de Salvador.

A seleção vai considerar a trajetória da entidade, sua atuação no combate à discriminação racial, a relevância para a promoção das expressões culturais afro-brasileiras, o tempo de existência e a participação em desfiles carnavalescos.

O edital prevê ainda pontuação adicional de até dez pontos para entidades que tenham maior representação de mulheres, jovens, pessoas com deficiência, pessoas LGBTQIAPN+ e quilombolas em seus corpos diretivos. A pontuação extra não representa reserva de vagas.

O prêmio foi lançado nesta segunda-feira (14) pelo prefeito Bruno Reis e pela secretária municipal da Reparação, Isaura Genoveva, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), no Comércio. Segundo a Prefeitura, a iniciativa foi criada como uma política de reparação étnico-racial voltada ao reconhecimento de grupos que preservam saberes, tradições, identidades e manifestações culturais que fazem parte da história de Salvador.

A Prefeitura afirma que a premiação também pretende transformar em política permanente o apoio a manifestações culturais negras e populares. De acordo com Isaura Genoveva, o município já apoiava blocos de matriz africana e indígenas, mas estruturou a iniciativa como uma política pública permanente.

Homenagem a Wanda Chase

O prêmio leva o nome da jornalista Wanda Chase (1950-2025), amazonense que construiu sua carreira na Bahia e ficou marcada pela atuação na cobertura cultural e pela defesa dos movimentos negros e dos blocos afro de Salvador.