Preta Bistrô estreia programação musical com Jazz no Museu em Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:08
Instalado no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia), o restaurante Preta Bistrô passa a contar com uma nova programação musical noturna. A estreia será neste sábado (3), às 20h, com o Jazz no Museu, iniciativa que propõe aproximar música, gastronomia e arte em uma mesma experiência.
Comandado por Preta e Chico Marrara, o bistrô integra a programação cultural do museu com a cozinha autoral da chef. A nova agenda amplia as possibilidades de ocupação do espaço e cria uma alternativa de programação para o público durante a noite.
Preta Bistrô lança nova programação musical no MAC_Bahia
A estreia do Jazz no Museu marca o início dos encontros musicais no Preta Bistrô. A proposta é proporcionar ao público a possibilidade de combinar a visita ao MAC_Bahia com gastronomia e apresentações musicais, para além das exposições em cartaz no espaço.
Serviço
Jazz no Museu
Sábado, 3 de outubro, às 20h
Preta Bistrô | Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia)