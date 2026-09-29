GASTRONOMIA

Preta Bistrô estreia programação musical com Jazz no Museu em Salvador

Nova agenda começa neste sábado (3) e reúne música, gastronomia e arte no MAC_Bahia

Thais Borges

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 10:08

Preta Bistrô lança nova programação musical no MAC_Bahia Crédito: Betto Jr./Divulgação

Instalado no Museu de Arte Contemporânea da Bahia (MAC_Bahia), o restaurante Preta Bistrô passa a contar com uma nova programação musical noturna. A estreia será neste sábado (3), às 20h, com o Jazz no Museu, iniciativa que propõe aproximar música, gastronomia e arte em uma mesma experiência.

Comandado por Preta e Chico Marrara, o bistrô integra a programação cultural do museu com a cozinha autoral da chef. A nova agenda amplia as possibilidades de ocupação do espaço e cria uma alternativa de programação para o público durante a noite.

Preta Bistrô lança nova programação musical no MAC_Bahia 1 de 6

A estreia do Jazz no Museu marca o início dos encontros musicais no Preta Bistrô. A proposta é proporcionar ao público a possibilidade de combinar a visita ao MAC_Bahia com gastronomia e apresentações musicais, para além das exposições em cartaz no espaço.

Serviço

Jazz no Museu

Sábado, 3 de outubro, às 20h